Le gouvernement britannique s’opposera aux athlètes russes participant aux Jeux olympiques de Paris en 2024 en tant que neutres | Nouvelles du Royaume-Uni

Le gouvernement britannique doit s’opposer à ce que les athlètes russes soient autorisés à participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024 en tant que neutres.

L’action fait suite au rejet par les chefs olympiques des appels du président ukrainien Volodymyr Zelensky bannir complètement les athlètes russes des Jeux de Paris.

Le Comité international olympique a ouvert mercredi la possibilité que des athlètes russes – et biélorusses – concourent en tant que neutres à Paris s’ils n’ont “pas agi contre la mission de paix du CIO en soutenant activement la guerre en Ukraine”.

Dernier épisode de la guerre en Ukraine : « Chilling » indique que Poutine est devenu « imprudent et émotif »

Mais la secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, a déclaré: “Cette position du CIO est très éloignée de la réalité de la guerre ressentie par le peuple ukrainien – et des propres mots du président du CIO, Bach, il y a moins d’un an, lorsqu’il a fermement condamné la Russie pour avoir rompu la trêve olympique. et l’a exhorté à “donner une chance à la paix”.

Le CIO dit toujours que les événements sportifs ne devraient pas avoir lieu en Russie, mais il est plus détendu à propos de ses athlètes qui concourent au niveau international – se félicitant d’une offre leur permettant de participer à des événements en Asie.

Mais Mme Donelan a déclaré: “Nous condamnerons fermement toute mesure prise qui permet au président Poutine de légitimer sa guerre illégale en Ukraine – une position que le CIO partageait auparavant.

“Nous, et de nombreux autres pays, avons été sans équivoque à ce sujet tout au long, et nous allons maintenant travailler de toute urgence dans les pays partageant les mêmes idées pour garantir que la solidarité se poursuive sur cette question.”