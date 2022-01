Le gouvernement britannique répond aux affirmations selon lesquelles il aurait ignoré des milliards de livres de fraude à Covid

Les chiffres ont montré que 2,5% des plus de 19 milliards de livres sterling accordés en soutien au travail indépendant ont été perdus à cause de la fraude

Le chancelier britannique Rishi Sunak a rejeté les informations des médias selon lesquelles le gouvernement avait « radié » 4,3 milliards de livres sterling (5,76 milliards de dollars) de soutien Covid qui ont été volés par des fraudeurs pendant la pandémie, malgré la mise en place d’un groupe de travail pour lutter contre les escrocs.

Dans son rapport annuel, le service fiscal du Royaume-Uni, HM Revenue and Customs (HMRC), a décrit certaines des fraudes dont ils ont été témoins. Il a déclaré que 2,5% des plus de 19 milliards de livres sterling (25,43 milliards de dollars) accordés en soutien au travail indépendant avaient été perdus à cause de la fraude.

Si le gouvernement avait annulé les prêts, cela aurait signifié que 1 £ (1,34 $) sur 4 £ (5,36 $) volés par des fraudeurs auraient été perdus.

«Beaucoup de gens s’inquiètent de la fraude dans nos mesures de soutien Covid et ils ont tout à fait raison de l’être. Non, je ne l’ignore pas, et je ne suis certainement pas en train de le « radier » » Sunak a déclaré mercredi sur Twitter.

Admettre que « les criminels ont cherché à exploiter notre [Covid] régimes de soutien », la chancelière britannique a promis que le gouvernement « faire tout » en son pouvoir de « Aller après ceux qui ont profité de la pandémie. »

La déclaration de Sunak est intervenue peu de temps après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré à la Chambre des communes que le gouvernement avait « ne pas soutenir les fraudeurs ou ceux qui volent les deniers publics » en réponse à une question sur la prétendue radiation du prêt.

Le gouvernement britannique a récemment investi plus de 100 millions de livres sterling dans un service antifraude au sein du HMRC, où le personnel a écrit à 75 000 personnes dans le cadre d’enquêtes sur des activités potentiellement frauduleuses.

Les premiers rapports des médias des journaux britanniques suggéraient que les chiffres du HMRC publiés plus tôt en janvier montraient que le gouvernement ne s’attendait à pouvoir récupérer qu’un quart de l’argent perdu par les fraudeurs dans le cadre des stratagèmes de Covid.

Lundi, à la suite de ces rapports, Lord Theodore Agnew, qui avait été chargé de diriger les efforts de lutte contre la fraude aux prêts Covid, a démissionné à la Chambre des lords, citant le « bilan lamentable » du gouvernement sur la question.

Citant les progrès déjà réalisés, Sunak a affirmé que le gouvernement avait déjà arrêté ou récupéré environ 2,2 milliards de livres sterling (2,95 milliards de dollars) de fraude présumée du programme Bounce Back Loans et 743 millions de livres sterling (995,4 millions de dollars) de subventions de congé réclamées en trop.