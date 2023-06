Le gouvernement britannique refuse de remettre les messages WhatsApp à l’enquête Covid-19

Le gouvernement britannique a refusé de remettre les messages internes de WhatsApp à l’enquête Covid-19.

Le Cabinet Office affirme que la demande de messages de l’enquête est « sans ambiguïté non pertinente ».

L’opposition a critiqué la décision du gouvernement, l’accusant de saper l’enquête et d’exiger des réponses du public.

Jeudi, le gouvernement du Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu’il ne transmettrait pas les messages internes de WhatsApp demandés par une enquête publique sur la gestion de la pandémie de Covid-19. Au lieu de cela, il a demandé une contestation judiciaire contre la demande.

L’enquête, ordonnée par le gouvernement en 2021 et présidée par un ancien juge, avait donné au gouvernement un délai de 15h00 GMT pour remettre les documents.

Mais le Cabinet Office a déclaré que l’enquête Covid-19 allait au-delà de ses attributions et que les messages WhatsApp et autres enregistrements qu’il avait demandés étaient « sans ambiguïté non pertinents ».

« Le Cabinet Office a demandé aujourd’hui l’autorisation d’introduire un contrôle judiciaire », a déclaré le bureau chargé de superviser le fonctionnement du gouvernement dans une lettre à l’enquête après l’expiration du délai.

« Nous le faisons avec regret et avec l’assurance que nous continuerons à coopérer pleinement à l’enquête avant, pendant et après que la question de compétence en question aura été tranchée par les tribunaux. »

Un contrôle judiciaire est une contestation judiciaire de la légalité d’une décision d’un organisme public, y compris une enquête publique.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson avait ordonné l’enquête pour examiner l’état de préparation du pays ainsi que la santé publique et la réponse économique après que la Grande-Bretagne ait enregistré l’un des nombres totaux de décès dus à Covid-19 les plus élevés au monde.

Avec une élection nationale attendue l’année prochaine, l’examen détaillé de la prise de décision pourrait créer des maux de tête politiques pour Sunak, ministre des Finances pendant la pandémie.

« Ces dernières tactiques de fumée et de miroir sapent l’enquête Covid-19. Le public mérite des réponses », a déclaré Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste d’opposition.

Un porte-parole de l’enquête a déclaré que sa présidente, Heather Hallett, avait reçu la demande de contrôle judiciaire du Cabinet Office et qu’elle fournirait d’autres mises à jour mardi lors d’une audience préliminaire.

Jeudi, un porte-parole de Johnson a déclaré que des messages et des cahiers de l’ère de la pandémie avaient été remis au gouvernement et a exhorté à les transmettre à l’enquête. Le gouvernement a déclaré avoir reçu du matériel WhatsApp de Johnson, mais aucun avant mai 2021, en raison de changements de sécurité sur ses appareils.

Demande « absurde »

Sunak a déclaré plus tôt jeudi que le gouvernement était confiant dans sa position.

« Nous coopérons depuis longtemps avec l’enquête », a déclaré Sunak aux journalistes en marge d’un sommet en Moldavie, ajoutant qu’il était essentiel de tirer les leçons de la pandémie.

Hallett s’était appuyé sur l’article 21 de la loi sur les enquêtes pour obliger le gouvernement à remettre les informations, ce qui signifie qu’un échec pourrait constituer une infraction pénale.

Cependant, des avocats représentant le Cabinet Office ont déclaré dans des documents judiciaires que l’enquête n’avait le pouvoir que d’obliger la production de documents pertinents, mais avait demandé au gouvernement des documents non pertinents, y compris deux ans de messages WhatsApp entre Johnson et 40 personnes différentes.

Le Cabinet Office a déclaré qu’il avait précédemment déclaré à l’enquête que les documents recherchés comprenaient « des commentaires de nature personnelle sur des personnes identifiées ou identifiables qui ne sont pas liées à Covid-19 ou sur le rôle de ces personnes dans le cadre de la réponse à celui-ci ».

Il a également déclaré que le concept de pertinence ne pouvait pas couvrir tous les domaines d’activité et politiques du gouvernement au cours des deux années couvrant la pandémie.

« Ce serait absurde », a déclaré le Cabinet Office. « Cela signifierait également que l’enquête serait complètement inondée de matériel sans valeur pour son travail. »