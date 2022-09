Le gouvernement britannique propose des réductions d’impôts alors que le pays se prépare à la récession

LONDRES – Le nouveau gouvernement britannique a annoncé vendredi un vaste programme de réductions d’impôts et d’incitations à l’investissement, alors que la Première ministre Liz Truss cherche à stimuler la croissance économique chancelante du pays.

Le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a confirmé les plans précédemment divulgués d’annuler une augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés à 25 %, le maintenant à 19 %, le taux le plus bas du G20 ; pour inverser une hausse récente de 1,25 % de l’assurance nationale ; et de réduire une taxe sur les achats de logements.

“Nous pensons que des impôts élevés réduisent les incitations au travail, découragent les investissements et entravent les entreprises”, a déclaré Kwarteng.

Il a également présenté des plans pour un réseau de “zones d’investissement” à travers le pays qui auront des taux d’imposition plus bas pour les entreprises et des réglementations réduites, ainsi qu’un nouveau projet de loi pour décomposer les restrictions de planification et les lois de l’UE. Il a annoncé une liste de projets d’infrastructure dans les transports, l’énergie et les télécommunications. Les touristes pourront désormais faire des achats hors TVA, une augmentation des tarifs sur l’alcool sera annulée et le plafond des bonus des banquiers sera supprimé, a-t-il ajouté.

S’adressant à la Chambre des communes, Kwarteng a déclaré que le gouvernement souhaitait une “nouvelle approche pour une nouvelle ère axée sur la croissance” et visait un taux de croissance tendanciel à moyen terme de 2,5%.

Il a déclaré que le gouvernement souhaitait élargir l’offre de l’économie grâce à des incitations fiscales et à des réformes visant à offrir des salaires plus élevés, de meilleures opportunités, à financer les services publics et à “concurrencer les économies dynamiques du monde entier”.

Cela survient un jour après que la Banque d’Angleterre a déclaré que l’économie britannique était susceptible d’être officiellement entrée en récession au troisième trimestre, car elle a relevé les taux d’intérêt de 50 points de base pour lutter contre une inflation élevée depuis des décennies.

Bien qu’il contienne de vastes réformes, le paquet n’est pas décrit par le gouvernement comme un budget officiel car il n’a pas été accompagné des prévisions économiques habituelles de l’Office for Budget Responsibility.

Les détracteurs des propositions préviennent que la combinaison d’importantes réductions d’impôts et du plan du gouvernement visant à protéger les ménages et les entreprises de la flambée des prix de l’énergie verra le Royaume-Uni s’endetter à un niveau élevé à une époque de hausse des taux. Le programme de soutien énergétique devrait coûter plus de 100 milliards de livres sterling (111 milliards de dollars) sur deux ans.

Les données publiées mercredi ont montré que le gouvernement britannique avait emprunté 11,8 milliards de livres sterling en août, nettement au-dessus des prévisions et 6,5 milliards de livres sterling de plus que le même mois en 2019, en raison d’une augmentation des dépenses publiques.

Kwarteng a déclaré vendredi que le Royaume-Uni avait le deuxième ratio dette / PIB le plus bas du G-7 et annoncerait un plan de réduction de la dette en pourcentage du PIB à moyen terme.

Concernant l’énergie, il a déclaré que le plafonnement des prix réduirait le pic d’inflation de 5 points de pourcentage et réduirait les pressions plus larges du coût de la vie. Il a également annoncé un programme de financement des marchés de l’énergie, en collaboration avec la Banque d’Angleterre, qui offrira une garantie à 100 % aux banques commerciales qui offrent des liquidités d’urgence aux négociants en énergie.

L’Institute for Fiscal Studies, un groupe de recherche économique, a déclaré que l’inversion de la hausse de l’impôt sur le revenu et l’annulation de la hausse prévue de l’impôt sur les sociétés entraîneraient une réduction de 30 milliards de livres sterling des recettes fiscales. Ce ajoutée que “l’établissement de plans fondés sur l’idée que les réductions d’impôt globales donneront une impulsion durable à la croissance est, au mieux, un pari”.

Le parti travailliste d’opposition soutient que les réductions d’impôts profiteront de manière disproportionnée aux riches et seront financées par des emprunts insoutenables.

Ceci est une nouvelle de dernière heure, veuillez revenir plus tard pour en savoir plus.