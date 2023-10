Le gouvernement britannique promet 30 millions de livres sterling pour les innovations technologiques du NHS

Les systèmes de soins intégrés (ICS) seront invités à soumettre des offres pour une part de 30 millions de livres sterling pour déployer une technologie innovante

L’utilisation efficace des dernières technologies médicales peut contribuer à réduire les listes d’attente, avec la possibilité d’accélérer les diagnostics et d’améliorer les soins prodigués aux patients.

La technologie pourrait inclure des services virtuels pour aider à soigner les patients à domicile, ou des appareils portables pour surveiller les maladies chroniques à distance – atténuant ainsi les pressions hivernales et soutenant la main-d’œuvre.

Les patients de tout le pays bénéficieront d’un investissement gouvernemental de 30 millions de livres sterling dans une technologie médicale innovante (medtech) qui contribuera à alléger la pression sur le NHS cet hiver et pourrait inclure l’expansion des contrôles 3D qui accélèrent les tests de cancer et de nouvelles solutions logistiques telles que l’utilisation de drones.

Disponibles dans chaque région d’Angleterre, les ICS – des organisations qui se réunissent dans les zones locales pour fournir des services de santé et de protection sociale conjoints – pourront investir dans les dernières technologies qui peuvent contribuer à réduire les listes d’attente, à accélérer le diagnostic et à fournir des services nouveaux et améliorés. façons de traiter les patients.

En fonction des besoins locaux, les ICS pourraient utiliser le financement pour agrandir les services virtuels, permettant ainsi à davantage de patients de recevoir les soins dont ils ont besoin à domicile, libérant ainsi des lits d’hôpitaux. Plus de 9 800 lits de salle virtuelle ont déjà été créés, et le NHS est en bonne voie pour atteindre son objectif et en livrer 10 000 avant l’hiver.

Les ICS pourraient également investir dans des dispositifs médicaux portables destinés à être utilisés par les patients à domicile, pour faciliter le diagnostic et la gestion de nombreuses maladies chroniques. Ces dispositifs permettent de surveiller les signes vitaux tels que les niveaux d’oxygène dans le sang, le rythme cardiaque et la tension artérielle. Alternativement, investir dans la 3D numérique et d’autres technologies d’imagerie pourrait renforcer les tests de diagnostic, aidant ainsi le NHS à détecter et traiter plus tôt le cancer et d’autres maladies graves.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Steve Barclay, a déclaré :

Il est essentiel que les cliniciens aient accès aux technologies les plus récentes pour faire gagner du temps au personnel, prodiguer des soins de haute qualité et contribuer à réduire les listes d’attente – l’une des cinq principales priorités du gouvernement.

Cet investissement permettra de déployer les dernières innovations technologiques dans l’ensemble du NHS. Des lits de salle virtuels aux appareils médicaux portables, les patients seront mieux accompagnés et nous allégerons la pression sur les hôpitaux cet hiver.

Nous nous préparons pour cet hiver plus tôt que jamais, notamment en livrant des milliers de lits d’hôpitaux supplémentaires et des centaines de nouvelles ambulances.

Le directeur national par intérim de la transformation du NHS, le Dr Vin Diwakar, a déclaré :

La capacité mondiale du NHS à adopter de nouvelles technologies a déjà permis à plus de 210 000 patients d’être traités à domicile grâce au déploiement de services virtuels, et ce nouveau financement permettra au service de santé d’adopter davantage d’innovations qui améliorent les soins aux patients et réduisent la pression. sur des services plus larges.

Les zones locales du NHS, connues sous le nom de systèmes de soins intégrés, pourront soumettre des offres au DHSC et au NHSE pour accéder aux fonds afin de pouvoir déployer la technologie – les candidatures devant être ouvertes ce mois-ci.

Plus tôt cette année, le gouvernement a publié sa stratégie de technologie médicale qui définit les mesures visant à garantir que les patients puissent accéder à une technologie sûre, efficace et innovante via le NHS.

Cela s’appuie sur le fonds de diagnostic d’intelligence artificielle (IA) de 21 millions de livres sterling, qui vise à améliorer l’accès aux dernières technologies d’IA pour diagnostiquer et traiter les patients plus rapidement. Les NHS Trusts ont été invités à soumissionner pour un financement visant à accélérer le déploiement des outils d’imagerie et d’aide à la décision les plus prometteurs pour aider à diagnostiquer plus rapidement les patients atteints de maladies telles que le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques.

Le nouveau financement s’ajoute à une série d’autres mesures prises par le gouvernement pour soutenir le NHS cet hiver. En septembre, 200 millions de livres sterling supplémentaires ont été investis dans les services de santé pour renforcer la résilience et aider les patients à obtenir les soins dont ils ont besoin le plus rapidement possible dans les mois à venir. Le plan de rétablissement des soins d’urgence et d’urgence, annoncé en janvier, s’engage également à fournir 5 000 lits d’hôpitaux permanents supplémentaires, dotés d’un personnel complet, 10 000 lits de salle virtuelle et 800 nouvelles ambulances, soutenus par 1 milliard de livres sterling.

