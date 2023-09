Le gouvernement britannique ordonne à plus de 100 écoles de maintenir leurs bâtiments fermés en raison de préoccupations liées au vieillissement du béton

Le gouvernement britannique a ordonné à plus de 100 écoles de garder certains ou la totalité de leurs bâtiments fermés lorsque la nouvelle année scolaire débutera la semaine prochaine, craignant que l’effondrement du béton ne menace la sécurité des enfants et du personnel.

L’annonce, intervenue jeudi soir, a poussé les administrateurs scolaires à se démener pour trouver des moyens d’accommoder les élèves, certains d’entre eux devant revenir à l’enseignement en ligne utilisé pendant la pandémie de COVID-19. Le moment choisi pour prendre cette décision, quelques jours seulement avant le début des cours, a soulevé des questions de la part des parents et des responsables de l’école quant aux raisons pour lesquelles le gouvernement n’a pas agi plus tôt.

Le ministre des Écoles, Nick Gibb, a déclaré à la BBC qu’un effondrement de poutre au cours de l’été a déclenché une réévaluation urgente de la sécurité des bâtiments construits en béton cellulaire autoclavé renforcé pour les écoliers. Le ministère de l’Éducation a ordonné à 104 écoles de garder certains ou la totalité de leurs bâtiments fermés lorsque le trimestre d’automne débutera lundi.

« C’est une approche très prudente, afin que les parents puissent être sûrs que s’ils n’ont pas été contactés par leur école, ils peuvent renvoyer leurs enfants à l’école en toute sécurité », a déclaré Gibb.

Le béton cellulaire, connu sous le nom de RAAC, est plus léger et moins coûteux que le béton armé standard et a été largement utilisé dans les écoles, les hôpitaux et autres bâtiments publics des années 1950 au milieu des années 1990. Mais le RAAC est également plus résistant que d’autres matériaux et a une durée de vie utile d’environ 30 ans, ce qui signifie qu’un grand nombre de ces structures doivent désormais être remplacées.

Le gouvernement britannique est conscient du problème depuis 1994 et a commencé à surveiller l’état des bâtiments publics en 2018.

Le ministère de l’Éducation a commencé l’année dernière une enquête sur les bâtiments scolaires pour identifier ceux construits avec RAAC. Plus de 50 bâtiments scolaires avaient déjà été fermés en raison de préoccupations concernant ce béton.

Compte tenu de cela, beaucoup ont été irrités par le moment choisi pour l’annonce de jeudi.

« Il est absolument honteux, et signe d’une flagrante incompétence du gouvernement, que quelques jours avant le début de l’année scolaire, 104 écoles découvrent que certains ou la totalité de leurs bâtiments ne sont pas sûrs et ne peuvent pas être utilisés », a déclaré Daniel Kebede, secrétaire général de le Syndicat national de l’éducation, a déclaré dans un communiqué.

Le parti travailliste d’opposition a exigé que le gouvernement dirigé par les conservateurs nomme toutes les écoles concernées. Le gouvernement a jusqu’à présent refusé, Gibb affirmant qu’une liste serait publiée une fois que les écoles seraient dans « un endroit stable ».

Phil Purnell, professeur de matériaux et de structures à l’Université de Leeds, a déclaré que le problème est principalement dû à un manque d’entretien approprié, qui permet à l’eau de s’infiltrer dans les bulles à l’intérieur du béton cellulaire. Le matériau peut également se briser plus soudainement que le bois d’acier ou le béton normal, « avec très peu d’avertissement ».

« Il s’agit d’une situation préoccupante, mais la cause profonde n’est pas le matériau, mais un mauvais entretien et des budgets scolaires réduits pour l’entretien des bâtiments », a déclaré Purnell. « Des problèmes similaires existeront pour l’acier, le bois et d’autres types de matériaux de toiture. Tous les matériaux se détériorent beaucoup plus rapidement si l’on néglige l’entretien. »