«Le gouvernement britannique ne peut pas nous arrêter. Seul Dieu peut’ – nous rencontrons des demandeurs d’asile désespérés risquant tout en traversant la Méditerranée

Debout sur un quai en bois délabré qui s'avance dans la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord, Saliou Bah n'a qu'une idée en tête : se rendre en Angleterre

Robin Perrie du Sun s’entretient avec une famille parmi les quelque 400 000 migrants qui se rendront d’Afrique en Italie dans de petits bateaux cette année, et beaucoup sont déterminés à se rendre au Royaume-Uni. Crédit : Chris Eades

Plus tôt ce mois-ci, le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a entrepris une tournée en Afrique du Nord et en Europe dans le cadre de la campagne de lutte contre le nombre croissant de migrants. Crédit : Chris Eades

Il est tellement déterminé à venir ici que rien ne le dissuadera, ni la politique du gouvernement rwandais, ni la peur de se noyer comme les centaines de personnes qui ont péri dans la mer Égée au large des côtes grecques la semaine dernière.

Alors que le nombre de migrants traversant la Manche depuis la France jusqu’à présent cette année dépassait les 10 000, Saliou s’est moqué de la confiance du Premier ministre Rishi Sunak dans le fait que sa campagne Stop The Boats fonctionnait et a insisté : « Il est impossible que le gouvernement britannique nous arrête tous – seulement Dieu peut nous arrêter.

« Je veux vivre à Londres, car je sais que les salaires y sont plus élevés que dans le reste de l’Europe. Une fois en Angleterre, je travaillerai comme peintre et décorateur et me ferai une nouvelle vie.

Cimetière de bateaux

« Je suis l’aîné de six enfants. Mon père est mort quand j’avais 11 ans et ma mère ne travaille pas et n’a pas d’argent.

« Je vais en Angleterre pour améliorer leur vie.

« Des gens meurent à ces passages à niveau mais je n’ai pas peur. Lorsque vous êtes dans l’eau, seul Dieu peut décider si vous vivez ou mourez.

« Je vais économiser avec d’autres migrants et ensemble nous allons acheter notre propre bateau car nous ne faisons pas confiance aux trafiquants.

« Nous connaissons tous quelqu’un qui a déjà traversé l’Europe et cela nous donne l’espoir que nous le ferons aussi. »

Plus tôt ce mois-ci, le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a entrepris une tournée de cinq jours en Afrique du Nord et en Europe dans le cadre de la campagne visant à endiguer le nombre croissant de migrants.

Le Sun a suivi ses traces pour enquêter sur l’ampleur du problème – et a découvert que le gouvernement était désormais confronté à une tâche colossale.

On estime que 400 000 migrants se dirigeront d’Afrique vers l’Italie dans de petits bateaux cette année – une multiplication par quatre par rapport à l’année dernière – et beaucoup sont déterminés à se rendre au Royaume-Uni.

La majorité part maintenant de Tunisie, en raison de l’instabilité de la Libye voisine.

L’un des points de départ les plus populaires est une jetée en bois décrépite en bordure de la ville de Sfax, d’où Saliou prévoit de partir. Il est surnommé Titanic par les migrants car tant de bateaux, remplis de gens pleins d’espoir lors de leur voyage inaugural, s’y lancent. L’ironie, étant donné la disparition du Titanic, semble perdue pour ceux qui envisagent de naviguer.

Presque tous sont des hommes d’Afrique subsaharienne, adolescents ou dans la vingtaine, qui vivent à la dure à Sfax tout en luttant pour rassembler l’argent dont ils ont besoin pour faire la traversée. Les frais peuvent aller jusqu’à 1 500 € mais varient énormément. De nombreux migrants se regroupent pour acheter leur propre embarcation d’occasion – une option moins chère que les services gérés par des gangs de trafiquants.

Il y a deux semaines, Loic Azeutsop, 22 ans, du Cameroun, a pris la mer avec un groupe de 40 personnes dans un bateau qu’ils ont acheté pour 25 000 dinars tunisiens (6 340 £). Il a versé sa part de 160 £ en utilisant le dernier de son argent – ​​mais cinq heures après son départ, il a été laissé en larmes lorsque les garde-côtes tunisiens ont escorté son groupe vers l’Afrique.

Maintenant, il passe ses journées à regarder la mer et à rêver du moment où il pourra à nouveau tenter la traversée de 120 milles vers la terre européenne la plus proche, l’île italienne de Lampedusa.

Il a déclaré : « J’étais dévasté quand ils nous ont arrêtés. Arriver en Europe est la seule chose à laquelle je pense tous les jours, et lorsque les garde-côtes sont apparus, mon rêve a été détruit. Je continuerai d’essayer jusqu’à ce que je réussisse – ou que je meure. Je n’ai pas d’autre choix.

Les trafiquants gagnent une somme faramineuse pour chacune des nombreuses traversées qu’ils organisent. Joseph Thomas, 30 ans, de la Sierra Leone, faisait partie d’un bateau de 45 migrants qui payaient 2 500 dinars par tête (650 £), ce qui signifie que les trafiquants gagnaient 30 000 £ avec ce seul groupe.

Après huit heures de mer, leur embarcation a été interceptée et les migrants ont été renvoyés en Tunisie, épuisés et fauchés. Les trafiquants n’offrent pas de remboursement pour les trajets ratés.

Mais il a dit : « Dès que j’aurai de l’argent, je réessaierai. »

Les bateaux saisis sont acheminés vers le port de Sfax, la deuxième ville du pays et sa centrale industrielle, à quatre heures de route de la capitale Tunis.

Plus de 100 petites embarcations sont maintenant entassées dans un cimetière de bateaux de migrants, jonchées de chaussures, de gants, de vestes et de petits récipients en plastique utilisés par les passagers terrifiés du bateau pour renflouer lorsque les vagues s’écrasent sur le côté.

À moins d’un kilomètre et demi, dans le centre-ville, environ 200 migrants vivent dans un parc jonché de détritus, équivalent africain des camps de migrants de la jungle à Calais.

Jone James, 29 ans, a fui le Soudan, dans le nord-est de l’Afrique, lorsque des combats ont éclaté entre factions militaires en avril, et il rêve d’une nouvelle vie en Angleterre.

Montres Rolex

Comme pour tous les autres migrants à qui nous avons parlé, le projet du gouvernement de les expulser avec un aller simple vers le Rwanda – actuellement dans un vide juridique, la Cour d’appel devant se prononcer bientôt – n’est pas dissuasif.

Il a dit : « La vie est un enfer pour nous ici. Nous n’avons pas d’eau et je n’ai pas mangé depuis deux jours. Alors je vais monter sur les bateaux. Certaines personnes meurent mais ça vaut le risque parce que ce serait tellement bien si j’arrivais en Angleterre.

« Rien que le gouvernement britannique puisse faire ne nous arrêtera. »

M. Sunak insiste sur le fait que Jone a tort et il estime que sa campagne Stop The Boats – l’un de ses cinq engagements clés en tant que Premier ministre – fonctionne.

Mais l’ampleur du nombre de personnes essayant de se rendre en Grande-Bretagne signifie qu’il a du pain sur la planche.

En 2018, seuls 539 migrants ont traversé la Manche dans de petites embarcations. L’année dernière, c’était un record de 45 755. Le chiffre de cette année a déjà dépassé les 10 000 – après que 860 sont arrivés vendredi et samedi seulement.

Pendant ce temps, en Tunisie, un camp de style jungle a vu le jour à Tunis. Environ 200 personnes vivent dans des tentes dans une ruelle à quelques mètres des boutiques de luxe vendant des parfums Christian Dior et des montres Rolex. C’est une étape sur leur route vers l’Europe.

Ils craignent de traverser la Méditerranée, surtout après la catastrophe de la semaine dernière à seulement 45 milles au large des côtes grecques, mais pas assez pour les dissuader.

Marié, père d’un enfant, Joseph Milk, 29 ans, du Libéria, a déclaré à propos de ce qui s’est passé au large de la Grèce : « Ce fut une terrible tragédie – mais cela ne nous empêchera pas d’essayer. »

Nasra Ayash, 28 ans, du Yémen, vit dans seulement deux tentes pour deux personnes avec son mari Ahmed, 30 ans, et leurs huit enfants, âgés de 12 à 2 semaines. Elle a déclaré : « Nous vivons une vie horrible ici, avec à peine de la nourriture et de l’eau.

« Il vaut mieux mourir en mer en essayant de se rendre en Angleterre que de rester ici et de mourir dans la rue. »

Nasra Ayash, 28 ans, du Yémen, vit dans seulement deux tentes pour deux personnes avec son mari Ahmed, 30 ans, et leurs huit enfants, âgés de 12 à 2 semaines Crédit : Chris Eades

Le nombre de migrants traversant la Manche depuis la France cette année a déjà dépassé les 10 000 Crédit : PA

Ils ont besoin de plus de 2 000 £ pour qu’ils traversent tous la Méditerranée – un montant impossible à lever.

Pourtant, l’ambition désespérément irréaliste de nombreux migrants est mieux résumée par Daniel Belomo, 16 ans, du Cameroun.

Il était un footballeur talentueux chez lui, il se dirige donc vers l’Angleterre dans l’espoir de se qualifier en Premier League car c’est la « meilleure ligue du monde ».

Alors que nous quittons le camp de fortune, il arrête de jouer avec son ballon de football crevé et se précipite après nous pour nous demander : « Pouvez-vous m’obtenir un essai pour Manchester United ? »