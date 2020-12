La politique s’appliquera au pétrole, au gaz naturel et au charbon, mais il y aura des exceptions limitées pour les centrales électriques au gaz et d’autres projets.

Au cours des quatre dernières années, le gouvernement a soutenu 21 milliards de livres sterling d’exportations de pétrole et de gaz au Royaume-Uni par la promotion du commerce et le financement des exportations.

Laurie van der Burg, militante principale chez Oil Change International, a déclaré que le gouvernement n’avait pas créé «d’étalon-or, car cela exigerait une fin nette des subventions nationales aux combustibles fossiles estimées à plus de 14 milliards de dollars. [£10.5bn] par an, des investissements dans l’énergie gazière et dans des intermédiaires financiers qui continuent d’investir dans les énergies fossiles. Néanmoins, c’est un pas massif, quoique attendu depuis longtemps dans la bonne direction, et une victoire pour les militants et militants britanniques qui se battent pour cela depuis des années ».