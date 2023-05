Le gouvernement britannique fournit une aide au coût de la vie à chaque ménage – voici d’autres façons d’économiser de l’argent dans votre maison

NOUS ressentons tous les effets de la hausse du coût de la vie. Mais une aide du gouvernement est disponible pour chaque ménage au Royaume-Uni, en particulier pour ceux qui ont du mal à payer leurs factures d’énergie.

Il existe plus de 40 programmes disponibles pour aider tout le monde au Royaume-Uni avec le coût de la vie, en fonction de votre situation et de vos revenus et, pour beaucoup, l’aide aux factures d’énergie a fait une énorme différence au cours des longs mois d’hiver. Jetez un œil à la liste ci-dessous – vous serez peut-être surpris de découvrir à quelle aide vous pourriez prétendre en ce moment.

Un ménage type pourrait économiser 1 500 £ grâce à la garantie du prix de l’énergie

• La Garantie du prix de l’énergie (EPG) limite automatiquement le montant qui peut vous être facturé par unité de gaz ou d’électricité. Cette garantie est en place jusqu’à fin juin, de sorte que vos factures seront protégées du plafond de prix mis à jour d’Ofgem.

• Cette année, les personnes bénéficiant d’allocations sous condition de ressources recevront automatiquement 900 £ en paiements du coût de la vie, répartis en trois paiements au cours des 12 prochains mois.

• Des paiements automatiques d’une valeur de 150 £ pour les personnes handicapées éligibles seront versés pendant l’été.

• 150 £ iront aux retraités qui reçoivent habituellement des paiements de carburant d’hiver en novembre.

• Si vous avez un compteur traditionnel à prépaiement, vous devriez avoir reçu des bons pour vous aider à régler vos factures d’énergie. Ceux-ci doivent être échangés avant le 30 juin 2023, soit dans un bureau de poste, soit dans un magasin PayPoint, ce qui sera clairement indiqué sur chaque bon.

• Fin juin, un ménage type aura économisé 1 500 £ grâce à la Garantie du prix de l’énergie et au programme d’aide aux factures d’énergie.

• Si vous avez du mal à payer votre facture d’énergie, vous pouvez obtenir des informations sur les aides disponibles auprès de Citizens Advice ou demander de l’aide à votre fournisseur d’énergie. Vous pourrez peut-être obtenir une subvention pour vous aider à payer.

• En plus de la prise en charge des factures d’énergie, plus de 40 dispositifs sont disponibles pour vous aider à faire face au coût de la vie. Vous pouvez découvrir ce à quoi vous pourriez être éligible sur gov.uk/helpforhouseholds.

Ellie, Ian et leur famille trouvent de nombreuses façons de faire des économies

Pour la mère de quatre enfants Ellie Jackson de Conwall, l’aide du gouvernement pour les factures d’énergie a changé la donne, faisant la différence entre garder la famille sur la bonne voie et entrer dans le rouge. Elle était éligible à la réduction automatique et non remboursable de 400 £ sur les coûts énergétiques en Grande-Bretagne cet hiver, qui a été déduite directement des factures.

Elle déclare : « L’aide du gouvernement a été vitale. Nous avons fait beaucoup d’efforts d’économie d’énergie, mais malgré cela, nous avions encore besoin de ce soutien pour ne pas nous endetter. Cela a éliminé une partie du stress financier.

La famille d’Ellie a également surveillé de près sa consommation d’énergie pour réduire ses factures.

« Je rappelle aux enfants qu’en utilisant moins d’énergie, nous aidons les animaux, comme les ours polaires », dit Ellie. « Cela leur donne une raison de le faire et nous montons tous à bord ! »

En plus de garder un œil sur le thermostat et d’isoler leur maison, Ellie, 43 ans, et son mari pompier Ian, 44 ans, ont mis en place de nombreuses règles d’économie. Bien sûr, alors que nous nous dirigeons vers l’été et que nous utilisons moins notre chauffage, la plupart des économies sont réalisées en utilisant moins d’eau et d’électricité.

« Une fois que vous réalisez à quel point il est facile de changer une chose, vous commencez à penser : ‘Oh, faisons la suivante’ », dit Ellie.

DES MOYENS INTELLIGENTES D’ÉCONOMISER Essayez ces astuces astucieuses pour réduire vos factures SI VOUS cherchez des moyens simples de réduire la quantité d’électricité, de gaz et d’eau que vous utilisez et de générer un revenu supplémentaire bienvenu, essayez quelques-unes de ces idées simples. Vous pouvez tous les essayer vous-même, sans avoir besoin de faire appel à des experts, et plus vous en ferez, plus vous verrez la différence sur vos factures d’énergie.



INSTALLER UNE POMME DE DOUCHE EFFICACE EN ÉNERGIE Ces gadgets intelligents réduisent la quantité d’eau utilisée dans les douches non électriques. Vous pourriez économiser 45 £ sur votre facture d’eau, et certaines compagnies des eaux les fournissent même gratuitement. Pour les douches électriques, activez le « mode éco » si disponible. Et si votre eau est mesurée, passer seulement quatre minutes sous la douche peut offrir des économies odorantes sur l’eau et l’énergie allant jusqu’à 90 £ par an. LAVER LES VÊTEMENTS À PLUS BASSE TEMPÉRATURE Les machines à laver modernes peuvent nettoyer vos vêtements sans augmenter la chaleur. Essayez de passer de 40 degrés à 30 degrés et économisez jusqu’à 40 £ par an. ÉTEIGNEZ LES APPAREILS À LA PRISE Presque tous les appareils électriques, y compris les ordinateurs, les téléviseurs et les consoles de jeux vidéo, consomment de l’énergie en continu à moins qu’ils ne soient débranchés, donc cette solution ultra-rapide pourrait vous faire économiser jusqu’à 70 £ par an. RÉDUISEZ VOTRE UTILISATION DU SÈCHE-LINGE. Bien que pratique, votre sèche-linge est un énergivore notoire. Lorsque vous le pouvez, faites plutôt sécher vos vêtements à l’extérieur ou sur un séchoir placé près d’une fenêtre ouverte. RÉDUISEZ LA TEMPÉRATURE DE DÉPART DE VOTRE CHAUDIÈRE COMBINÉE Il s’agit de la température de l’eau que votre chaudière envoie à votre radiateur. Le réduire à 60 degrés (ou 65 degrés si vous avez plus de 65 ans) ne réduira pas sensiblement la chaleur de votre maison, mais cela pourrait vous faire économiser jusqu’à 100 £ par an. SUIVEZ VOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE SUR UNE APPLICATION

Si vous avez un compteur intelligent (ce qui est un excellent moyen de voir ce que vous dépensez), vous pouvez suivre votre consommation d’énergie à l’aide d’une application. Voir à quel point vos astuces d’économie d’énergie sont efficaces est également un excellent facteur de motivation.

« Nous séchons notre linge dans un coin de soleil sur une tringle à l’intérieur plutôt que d’utiliser un sèche-linge, et nous ne lavons pas nos vêtements s’ils n’ont été portés que quelques heures.

« Nous avons une minuterie de quatre minutes sur la douche, fournie par notre compagnie des eaux, et nous avons appris à cuisiner plus efficacement.

« Nous préparons des collations pour la semaine, comme des pailles au fromage et des cupcakes, en même temps que notre rôti du dimanche. Nous avons également installé des lumières LED et nous éteignons les appareils à la prise lorsqu’ils ne sont pas utilisés. »

Tout cela a un impact sur les dépenses énergétiques mensuelles de la famille.

« Nous avons économisé environ 90 £ par mois sur nos factures », déclare Ellie. « Nous partons généralement en camping ou en caravane pour nos vacances d’été et recherchons des activités gratuites.

« L’argent que nous avons économisé signifie que nous pouvons nous dépenser lors d’un voyage dans un parc à thème. Ce sera quelque chose de bien à attendre.