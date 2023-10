Le gouvernement britannique finance 89 millions de livres sterling pour le développement de nouvelles technologies de véhicules électriques

89 millions de livres sterling de financement conjoint du gouvernement et de l’industrie pour aider le Royaume-Uni à montrer la voie en matière de technologie de pointe zéro émission nette, en créant des emplois et en contribuant à la croissance de l’économie.

20 projets répartis dans quatre concours incluent des développeurs de nouveaux véhicules tout-terrain révolutionnaires, des tracteurs net zéro et de nouveaux systèmes de batterie EV révolutionnaires.

Le financement d’un seul concours pourrait créer ou sauvegarder plus de 4 700 emplois au Royaume-Uni et économiser près de 65 millions de tonnes d’émissions de CO2 au cours de la prochaine décennie.

Un financement de 89 millions de livres sterling a été accordé à 20 projets technologiques de pointe zéro émission nette, notamment des véhicules tout-terrain alimentés à l’hydrogène, une nouvelle usine de production de lithium et de nouveaux systèmes révolutionnaires de batteries pour véhicules électriques, renforçant ainsi le Royaume-Uni en tant que leader mondial de la technologie des véhicules zéro émission.

Ce programme de financement historique comprend quatre projets de R&D collaboratifs, cinq projets de mise à l’échelle pour évaluer si les entreprises du secteur automobile sont prêtes à croître, et sept études de faisabilité pour préparer des projets de développement d’installations de fabrication à grande échelle au Royaume-Uni.

Le financement a été accordé par l’intermédiaire de l’Advanced Propulsion Centre UK (APC), pour soutenir les ambitions de construction d’une chaîne d’approvisionnement de bout en bout pour les véhicules zéro émission (ZEV) au Royaume-Uni. Sur cet investissement, 45,2 millions de livres sterling proviennent du gouvernement, soutenus par 42,7 millions de livres sterling supplémentaires de l’industrie automobile.

Le ministre de l’Industrie et de la Sécurité économique, Nusrat Ghani, a déclaré :

En collaboration avec l’industrie, nous fournissons un financement colossal de 89 millions de livres sterling pour mener 20 projets technologiques révolutionnaires à zéro émission nette qui contribueront à la croissance de l’économie et à la création d’emplois au Royaume-Uni dans les industries du futur. Des tracteurs net zéro aux projets de batteries de pointe, nous prenons des mesures décisives pour soutenir les innovateurs britanniques et garantir que nous restons à la pointe de la technologie des véhicules zéro émission.

Des voitures de luxe aux excavatrices performantes, le dernier soutien collaboratif en matière de R&D via l’APC – d’une valeur de plus de 67 millions de livres sterling – accélérera le développement de la technologie zéro émission au Royaume-Uni, en préservant et en créant des emplois et en soutenant les investissements dans la R&D de pointe.

Parmi les gagnants du dernier financement du concours collaboratif de R&D figurent Aston Martin, qui accélère le développement d’une plate-forme de véhicule électrique à batterie de luxe, et Perkins, qui développera un système d’alimentation intégré hybride à hydrogène et à consommation nette zéro pour les véhicules tout-terrain.

On estime que ces projets créeront ou sauvegarderont plus de 4 700 emplois au total et permettront d’économiser près de 65 millions de tonnes de CO2 au cours de la prochaine décennie grâce aux travaux entrepris par ces quatre projets de R&D à eux seuls.

Le directeur général d’APC, Ian Constance, a déclaré :

Cette dernière ronde de financement coïncide avec le 10e anniversaire de l’APC. Nous avons investi plus de 1,4 milliard de livres sterling dans des projets automobiles depuis la création de l’APC, et je suis fier de l’impact que nous avons eu ici au Royaume-Uni. Cette dernière annonce inclut un ensemble diversifié d’équipementiers et de fournisseurs qui démontrent la force de l’automobile britannique. Ils viendront enrichir notre portefeuille de projets innovants et continueront de pousser le Royaume-Uni à réaliser son ambition de zéro émission nette.

11,3 millions de livres sterling ont également été attribués à 12 projets basés au Royaume-Uni, financés dans le cadre du deuxième volet du concours SuRV (Scale-up Readiness Validation) et du quatrième cycle du concours d’études de faisabilité du Fonds de transformation automobile (ATF) d’APC.

Les projets Scale-up Readiness Validation (SuRV) de l’ATF soutiendront des projets de mise à l’échelle pour évaluer si les entreprises de la chaîne d’approvisionnement automobile britannique sont prêtes pour la croissance et l’expansion.

Les projets incluent Green Lithium, qui prévoit de construire une usine de production de lithium à Teesside, et Ilika Technologies, qui travaille à accélérer la mise à l’échelle de la technologie des batteries à semi-conducteurs d’Ilika.

Les études de faisabilité de l’ATF produiront des analyses de rentabilisation prêtes à prendre des décisions, en préparation de projets visant à développer des installations de fabrication à grande échelle au Royaume-Uni.

Les sept projets incluent Cornish Lithium, qui établit une usine de traitement de graphite au Royaume-Uni pour produire des matériaux d’anode pour les batteries de véhicules électriques, et Aberdeen Minerals Limited pour l’étude de voies innovantes de traitement des minéraux.

Le soutien apporté par l’APC débloque davantage d’investissements privés et soutient les ambitions du gouvernement de construire une chaîne d’approvisionnement de bout en bout pour les véhicules zéro émission au Royaume-Uni.

L’annonce d’aujourd’hui s’ajoute au financement également investi par le gouvernement par le biais du Fonds de transformation automobile (ATF) pour développer une chaîne d’approvisionnement automobile électrifiée de bout en bout à haute valeur ajoutée au Royaume-Uni.

Cela inclut le déblocage des investissements privés dans les giga-usines, les chaînes d’approvisionnement en matériaux pour batteries, les moteurs, l’électronique de puissance et les systèmes de piles à combustible. L’ATF est mis en œuvre par le ministère des Affaires et du Commerce en partenariat avec l’APC.

Les gagnants du concours de préparation à la production du Niche Vehicle Network (NVN), parrainé par l’APC et soutenu par Innovate UK, sont également annoncés aujourd’hui. Il offre des subventions aux PME britanniques qui ouvrent la voie en matière de conception technologique durable et de pointe.

Un total de 1,1 million de livres sterling de subventions a été accordé à quatre projets, dont un Ariel Nomad zéro émission – un véhicule tout-terrain performant à faible volume – doté d’un groupe motopropulseur EV hautement optimisé, ainsi qu’un scooter électrique fabriqué au Royaume-Uni par Swifty Scooters, qui est optimisé pour une sécurité supérieure du conducteur et garantit une longue durée de vie du produit.

Après s’être engagé auprès de l’industrie, DBT s’appuie sur des programmes tels que l’Advanced Propulsion Center et prend des mesures décisives pour garantir les investissements futurs dans la fabrication de véhicules zéro émission.