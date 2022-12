Le gouvernement britannique exclut une modification de la loi pour le retour des marbres du Parthénon en Grèce après des réunions “secrètes”

Les marbres du Parthénon conservés au British Museum continuent d’occuper le premier plan d’un débat en cours sur le rapatriement de l’art. Après des informations faisant état d’une série de réunions “secrètes” concernant les sculptures, le gouvernement britannique a confirmé qu’il n’y aurait aucun changement de loi pour faciliter leur retour en Grèce.

Fabriqués entre 447 et 432 av. J.-C. sous la supervision du sculpteur Phidias et de ses assistants, les marbres de la collection du British Museum sont exposés dans la galerie Duveen spécialement conçue, ayant autrefois orné le Parthénon au sommet de l’Acropole d’Athènes. Ils se composent de 15 métopes (panneaux sculptés en relief), de 17 figures de fronton et de 247 pieds de la frise d’origine. Les sculptures représentent des scènes impressionnantes de bataille et de procession de festival, ainsi que des dieux couchés.

Au total, la collection du British Museum représente la moitié des sculptures survivantes du Parthénon.

Samedi, le journal grec Ta Nea a révélé que depuis novembre 2021, le président du British Museum, George Osborne, a tenu une série de discussions “secrètes” sur le retour des marbres avec de hauts responsables du gouvernement grec, dont le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. La dernière rencontre entre Mitsotakis et Osborne a eu lieu la semaine dernière et les initiés affirment que les négociations sont à un “stade avancé”.

La Grèce a longtemps soutenu que les marbres avaient été volés et a fait campagne pour leur rapatriement. D’autre part, le British Museum, aux côtés du gouvernement britannique, a défendu son droit de les posséder et de les exposer.

En cause sont les actions de Lord Elgin, l’ambassadeur britannique auprès de l’Empire ottoman au début du XIXe siècle. Ayant obtenu un permis, Elgin a enlevé les sculptures et les a ensuite vendues au gouvernement britannique en 1816.

Les actions d’Elgin ont fait l’objet d’une enquête par un comité parlementaire restreint en 1816 et ont été jugées entièrement légales, avant que les sculptures n’entrent dans la collection du British Museum par une loi du Parlement. Depuis lors, les arguments contre la légalité des actions d’Elgin se sont concentrés sur le permis d’origine – à savoir, si les Ottomans avaient spécifiquement autorisé le retrait des sculptures et s’ils avaient le pouvoir de le faire en premier lieu.

Le gouvernement grec a fait sa première demande officielle il y a des décennies, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, la réunification des marbres du Parthénon dans le musée de l’Acropole spécialement conçu à Athènes semble être une possibilité réelle.

Lors d’un événement à la London School of Economics la semaine dernière, Mitsotakis a expliqué que des progrès étaient en cours vers une “solution gagnant-gagnant” pour les deux parties. “Je sens l’élan”, a ajouté Mitsotakis.

Un porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré aux journalistes que si les administrateurs sont libres de parler à qui ils veulent, le gouvernement britannique n’a “pas l’intention de modifier la loi, ce qui empêche de retirer des objets de la collection du British Museum, sauf dans certaines circonstances. “

En vertu du British Museum Act de 1963, les objets ne peuvent être retirés que s’ils sont des “doubles” ou si “l’objet est inapte à être conservé dans les collections du Musée et peut être éliminé sans nuire aux intérêts des étudiants”.

Le British Museum a répondu aux informations dans un communiqué publié lundi.

“Nous recherchons de nouveaux partenariats positifs à long terme avec des pays et des communautés du monde entier, et cela inclut bien sûr la Grèce”, a-t-il déclaré.

Le Musée a toujours l’intention de fonctionner dans le cadre de la loi, expliquant qu’il ne démantèlerait pas sa collection “car elle raconte une histoire unique de notre humanité commune”.

Un compromis pourrait voir les marbres partagés entre les deux pays.

Cependant, l’ancien secrétaire britannique à la Culture, Ben Bradshaw, a expliqué à Ta Nea : “Je ne pense pas que quiconque pense sérieusement que lorsque les billes reviendront [to Athens] ils ne reviendront pas définitivement.”