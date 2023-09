Le gouvernement britannique est accusé de « rogner sur les raccourcis » alors que 147 écoles sont désignées comme étant à risque en raison de l’effritement du béton

LONDRES (AP) — Le gouvernement britannique a été accusé de « prendre des raccourcis » en publiant mercredi une liste de 147 écoles en Angleterre qui risquent potentiellement de s’effondrer à cause de l’effritement du béton.

La liste du ministère de l’Éducation, qui supervise les écoles en Angleterre, montre que 19 écoles ont dû retarder la rentrée scolaire en raison de la crise concrète et que les élèves de 24 autres écoles bénéficieront d’un enseignement à distance, dont quatre ont changé d’école. à l’apprentissage entièrement à distance le week-end. D’autres établissements scolaires pourraient s’ajouter à la liste dans les jours ou semaines à venir.

Keir Starmer, chef du parti travailliste, principal parti d’opposition, a comparé le gouvernement à des « bâtisseurs de cowboys » – un terme britannique largement utilisé pour désigner les constructeurs imprudents et peu fiables – lors de la première séance de questions au Premier ministre qui a suivi les vacances d’été.

« La vérité est que cette crise est le résultat inévitable de 13 années de coupes budgétaires, d’emplois bâclés et de politique de plâtrerie », a-t-il déclaré. « C’est le genre de chose que l’on attend de la part des constructeurs cowboys qui disent que tout le monde a tort, que tout le monde est à blâmer, protestant en disant qu’ils ont fait du bon travail alors même que le plafond s’effondre. »

Le Premier ministre Rishi Sunak, dont le Parti conservateur est loin derrière les travaillistes dans les sondages d’opinion avant les élections générales prévues l’année prochaine, a insisté sur le fait que le gouvernement avait agi « de manière décisive » et que la « grande, grande majorité » des écoles n’était pas affectée par le problème. .

La semaine dernière, plus de 100 écoles en Angleterre ont reçu l’ordre – quelques jours avant le début de la nouvelle année scolaire – de fermer tout ou partie de leurs bâtiments parce qu’ils contiennent un type de béton léger rempli d’air largement utilisé dans la construction entre les années 1950 et les années 1990. Les écoles des autres pays du Royaume-Uni – Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord – ont également été touchées.

Le matériau, connu sous le nom de béton cellulaire renforcé autoclavé, ou RAAC, est plus léger et moins cher que le béton armé standard, mais plus résistant, avec une durée de vie utile d’environ 30 ans.

Les chefs d’établissement se sont efforcés de trouver des salles de classe dans les établissements voisins ou ont eu recours à l’enseignement en ligne après la directive de dernière minute du gouvernement, déclenchée lorsque trois écoles considérées comme sûres se sont effondrées au cours de l’été.

Pour l’opposition, les écoles en ruine sont une métaphore de l’état d’un pays qu’ils prétendent être devenu « la Grande-Bretagne brisée » en raison des coupes budgétaires dans le secteur public au cours des 13 années de règne conservateur.

L’utilisation du RAAC ne se limitait pas aux écoles. Les tribunaux, les hôpitaux et autres bâtiments publics ont également été construits en béton cellulaire, souvent pour les toits.

Pan Pylas, Associated Press