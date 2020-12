Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a confirmé que les discussions avec le gouvernement français se poursuivraient mardi, et a déclaré que les tests de Covid pour les transporteurs pourraient faire partie d’un accord visant à ouvrir la route vitale du fret de la Manche.

«Des tests en quelque sorte font partie des discussions que le secrétaire des transports a actuellement avec son homologue en France. La mise en place et l’exécution de ces tests peut se faire très rapidement », a déclaré Mme Patel à BBC Breakfast.

Elle a déclaré que le secrétaire aux transports, Grant Shapps, ferait probablement une annonce plus tard mardi, mais a refusé d’être tirée au sort sur le moment de l’introduction des tests. «Je ne veux pas spéculer sur la nature des tests ou sur la rapidité avec laquelle nous pourrons être opérationnels», a-t-elle déclaré.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

«Nous parlons constamment à nos collègues en France sur une série de questions et ce travail est en cours depuis 24 heures et nous allons continuer aujourd’hui», a déclaré Mme Patel à Sky News.

M. Johnson s’est entretenu lundi avec le président français Emmanuel Macron alors que des camions faisaient la queue dans le Kent après que Paris leur avait interdit de traverser la Manche. M. Johnson a déclaré lundi soir que les deux pays travaillaient « pour débloquer le flux commercial le plus rapidement possible ».

M. Johnson a déclaré lors d’un point de presse à Downing Street que le nombre de camions en attente sur le M20 avait été réduit de 500 à 170, mais Highways England a déclaré plus tard qu’il y avait 900 camions garés sur l’autoroute lundi à 18 heures.

Mme Patel a déclaré à la BBC Radio 4 Aujourd’hui programme selon lequel 650 camions faisaient actuellement la queue sur les M20 et 873. Interrogée sur la raison pour laquelle le nombre était tellement plus important que celui suggéré par M. Johnson, Mme Patel a déclaré: «Il est important de reconnaître que le nombre fluctue… Les camions ne sont pas constamment statiques.

«Écoutez, les chauffeurs de camion sont un très bon groupe, résilient et autosuffisant», a déclaré Doug Bannister à Times Radio. «Je pense, vous savez, faire quelque chose où nous pouvons ramener ces, ces, vous savez, des gars vraiment héroïques à la maison pour leurs vacances de Noël, je pense que nous devrions nous concentrer sur cela.

Le géant des supermarchés Sainsbury’s a averti que des perturbations dans le Kent pourraient affecter les approvisionnements en laitue, en feuilles de salade, en chou-fleur, en brocoli et en agrumes, tous importés d’Europe continentale en hiver.

Andrew Opie, directeur de l’alimentation et du développement durable au British Retail Consortium, a déclaré que «les frontières doivent vraiment fonctionner assez librement à partir de demain. [Wednesday] pour nous assurer qu’il n’y aura pas de perturbations ».

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme: «Il y a un problème potentiellement directement après Noël et c’est vraiment dans les produits frais, donc nous parlons ici de choses comme la salade, les légumes, les fruits frais, dont la grande majorité vient d’Europe en ce moment.»

Il a ajouté: «90 pour cent de nos laitues et environ 70 pour cent de nos fruits rouges à cette période de l’année arrivent par ces ports de la Manche.»

«Il y a beaucoup de nourriture dans les supermarchés», dit-elle. «Nous avons également des produits frais qui transitent par d’autres routes, par fret aérien et pas seulement par le détroit court.»

Les travaillistes ont appelé le gouvernement à mettre en œuvre des tests dans les ports en utilisant la capacité de réserve du système de test de 22 milliards de livres sterling. La ministre du Cabinet fantôme, Rachel Reeves, a déclaré que les ministres devaient «mettre fin au tergiversation et aux retards et prendre des mesures décisives» pour «sauver des vies et sécuriser l’économie».