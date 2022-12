Le gouvernement britannique émet un avertissement sur les marbres du Parthénon – RT World News

Downing Street n’a “pas l’intention” de modifier les lois empêchant le retour des sculptures antiques en Grèce

Il est légalement interdit au British Museum de renvoyer les anciens marbres du Parthénon en Grèce, malgré les informations selon lesquelles un tel transfert pourrait être en cours, a déclaré lundi le bureau du Premier ministre Rishi Sunak.

Alors que les administrateurs du British Museum sont libres de parler à qui ils veulent, le bureau a souligné «nous n’envisageons pas de modifier la loi qui interdit de retirer des objets des collections du musée… sauf certaines circonstances. Notre position à ce sujet n’a pas changé.”

La déclaration du 10 Downing a versé de l’eau froide sur un rapport du journal d’Athènes Ta Nea affirmant que des pourparlers secrets sur le “retour éventuel” des marbres étaient en cours entre le président du British Museum George Osborne et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis depuis un an et étaient à un “stade avancé.”

Osborne, a écrit le point de vente, a rencontré Mitsotakis à Londres la semaine dernière au sujet des marbres, une collection massive de panneaux sculptés représentant des scènes de la mythologie grecque qui ont été retirées du temple classique du Parthénon à Athènes au 19e siècle. Le Premier ministre grec a laissé entendre que «peut-être qu’une solution gagnant-gagnant peut être trouvée qui se traduira par une réunification des sculptures du Parthénon en Grèce tout en tenant compte des préoccupations que le British Museum pourrait avoir.”















Alors que le Royaume-Uni insiste depuis longtemps sur le fait que les billes ont été légalement prises du Parthénon par le diplomate britannique Thomas Bruce, le comte d’Elgin, qui les a ensuite vendues à la Couronne en 1817, la Grèce affirme qu’elles ont été volées et exige leur restitution depuis des années.

Le British Museum a tenté de combler le fossé avec sa propre déclaration publiée au cours du week-end, déclarant: «Nous opérons dans le cadre de la loi et nous n’allons pas démanteler notre grande collection, car elle raconte une histoire unique de notre humanité commune.” Cependant, dit-il, le musée veut «un nouveau partenariat Parthénon avec la Grèce.”

En vertu du British Museum Act de 1963, le musée ne peut vendre ou donner des objets de sa collection que sous trois conditions très précises, l’une d’entre elles étant que les administrateurs décident que le ou les objets en question sont “impropre à être conservée dans les collections du Musée et peut être éliminée sans préjudice des intérêts des étudiants.”

Cependant, plus de la moitié (54%) des 2 000 résidents britanniques interrogés plus tôt cette année dans une enquête commandée par le Parthenon Project disent que les billes devraient être renvoyées en Grèce, avec seulement 16% affirmant qu’elles devraient rester en Grande-Bretagne.