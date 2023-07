Le gouvernement britannique doit remettre les messages WhatsApp à l’enquête Covid, selon les règles du tribunal

Le gouvernement du Premier ministre britannique Rishi Sunak doit remettre les messages WhatsApp potentiellement embarrassants recherchés par sa propre enquête publique sur la pandémie de Covid-19 après avoir perdu jeudi une bataille juridique devant la Haute Cour de Londres.

Le bureau du cabinet britannique avait refusé de fournir les messages WhatsApp concernant la gestion par le gouvernement de la pandémie et d’autres questions politiques le mois dernier, affirmant que certains des documents recherchés étaient « sans ambiguïté non pertinents ».

La présidente de l’enquête, Heather Hallett, avait demandé au gouvernement de fournir deux ans de messages, notamment de Sunak, de l’ancien Premier ministre Boris Johnson et de près de 40 autres personnalités et conseillers.

Le Cabinet Office a intenté une action en justice contre la demande d’enquête, arguant que la demande était trop large. Ses avocats ont déclaré que les messages contenaient des références à des informations personnelles et des commentaires sur des personnalités gouvernementales identifiables.

Mais son cas a été contesté par Johnson, qui avait déclaré lors de l’annonce de l’enquête en 2021 qu’il devait être « libre d’examiner chaque document ».

La contestation du Cabinet Office a été rejetée dans une décision écrite jeudi. Le gouvernement a déclaré qu’il se conformerait à la décision.

Les juges James Dingemans et Neil Garnham ont déclaré que les demandes de documents par les enquêtes publiques étaient « conduites à l’inclusion de certains éléments non pertinents », mais cela ne rendait pas la demande illégale.

Ils ont ajouté que le Cabinet Office pouvait toujours demander à l’enquête Covid de ne pas avoir à produire de matériel qui ne concernait pas un sujet en question lors de l’enquête.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré :

Le jugement du tribunal est une décision sensée et signifiera que la présidente de l’enquête est en mesure de voir les informations qu’elle peut juger pertinentes, mais nous pouvons travailler ensemble pour avoir un arrangement qui respecte la vie privée des individus et garantit que les informations totalement non pertinentes sont renvoyées et non conservées. .