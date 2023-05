Le gouvernement britannique dit qu’il rencontre les patrons de l’alimentation au sujet des prix élevés – mais nie qu’il imposera des plafonds

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré plus tard qu’il utiliserait « tous les pouvoirs dont je dispose pour faire en sorte que les grandes entreprises industrielles répercutent la baisse [in wholesale prices] », Reuters signalé .

Interrogé dans une interview avec la BBC sur la possibilité d’un plafonnement des prix des supermarchés sur les aliments de base, le secrétaire britannique à la Santé, Steve Barclay, a déclaré que le gouvernement souhaitait « des discussions constructives avec les supermarchés sur la manière dont nous travaillons ensemble, et non sur un élément de contrainte ».

Citant des sources, le Sunday Telegraph avait déclaré samedi que les assistants du bureau du Premier ministre Rishi Sunak ont ​​commencé à travailler sur un programme qui verrait les supermarchés facturer volontairement le montant le plus bas possible pour certains articles.

« Nous savons que les ménages sont sous pression avec la hausse des coûts et alors que l’inflation diminue, les prix des denrées alimentaires restent obstinément élevés. C’est pourquoi le Premier ministre et la chancelière ont rencontré le secteur alimentaire pour voir ce qui peut être fait de plus. »

Les prix des denrées alimentaires sont restés solidement élevés en Grande-Bretagne. L’inflation globale des prix à la consommation au Royaume-Uni est passée de 10,1 % en mars à 8,7 % en avril, principalement en raison de la baisse des prix de l’énergie. Mais le taux d’inflation des aliments et des boissons non alcoolisées s’est montré plus résistant, s’établissant à 19,1 % en avril, presque stable par rapport aux 19,2 % de mars. L’Office for National Statistics a déclaré qu’il s’agissait du taux le plus élevé depuis plus de 45 ans.

Les perspectives économiques du Royaume-Uni se sont quelque peu améliorées, la Banque d’Angleterre et le Fonds monétaire international déclarant qu’ils ne prévoyaient plus de récession cette année.

Cependant, les Britanniques sont également aux prises avec l’impact des taux d’intérêt fermes, la pression restant élevée sur la banque centrale pour qu’elle poursuive sa hausse. De nombreux analystes et économistes ont relevé la semaine dernière leurs attentes concernant le taux de pointe de la BoE à 5,25 %, voire 5,5 %, par rapport au taux actuel de 4,5 %.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré plus tôt ce mois-ci que le Royaume-Uni était aux prises avec une inflation de « deuxième tour » – les chocs initiaux sur les prix incitant les entreprises à augmenter les prix et les travailleurs à augmenter les salaires, créant potentiellement une spirale qui peut rendre l’inflation collante.

Les bénéfices des entreprises ont fait l’objet d’un examen minutieux, alors que les gens luttent contre le coût de la vie. Les bénéfices des supermarchés ont chuté au premier trimestre, plusieurs grandes entreprises affirmant avoir compensé la majorité des augmentations des coûts des intrants.

En janvier, le président de Tesco, l’une des plus grandes chaînes de supermarchés britanniques, a déclaré qu’il était « tout à fait possible » que certaines entreprises alimentaires profitent de l’inflation pour protéger leurs propres marges, et que l’entreprise s’était « effondrée » avec certains des ses fournisseurs sur la question.

Andrew Opie, directeur de l’alimentation et de la durabilité au sein du groupe industriel British Retail Consortium, a déclaré que tout plafond des prix des supermarchés « ne ferait aucune différence dans les prix », ce qu’il a attribué à « la flambée des coûts de l’énergie, des transports et de la main-d’œuvre, comme ainsi que des prix plus élevés payés aux fabricants de produits alimentaires et aux agriculteurs. »

« Plutôt que de recréer des contrôles des prix de style années 1970, le gouvernement devrait se concentrer sur la réduction de la bureaucratie afin que les ressources puissent être dirigées vers le maintien des prix aussi bas que possible », a déclaré Opie.

CNBC a contacté les supermarchés pour commentaires.