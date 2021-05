Le gouvernement britannique dépense 372 milliards de livres sterling pour lutter contre la pandémie de Covid, selon le National Audit Office

Les dépenses publiques consacrées aux mesures destinées à faire face à la pandémie de coronavirus ont atteint au moins 372 milliards de livres sterling, selon le National Audit Office.

Le chien de garde indépendant des dépenses publiques a déclaré que le coût de Covid pour les contribuables avait augmenté de plus de 100 milliards de livres sterling depuis son dernier rapport en janvier de cette année.

Le chiffre comprend plus de 150 milliards de livres sterling de subventions pour les entreprises – telles que le programme de rétention des emplois contre le coronavirus et le programme de prêt de rebond – environ 97 milliards de livres sterling pour la santé et les services sociaux – y compris le service Test and Trace – et un peu moins de 65 milliards de livres sterling pour les autres services publics et interventions d’urgence.

La facture pour soutenir les personnes touchées par Covid, comme le programme de soutien au travail indépendant, a été estimée à environ 55 milliards de livres sterling, a déclaré le NAO.

Les autres dépenses des départements de Whitehall comprenaient environ 12 milliards de livres sterling pour les mesures d’urgence pour les chemins de fer, qui ont vu le nombre de passagers chuter, une contribution de 619 millions de livres au programme mondial de vaccination Covax et près de 1 milliard de livres sterling sur le fonds de rattrapage pour l’éducation Covid-19. .

conseillé Météo au Royaume-Uni: les dernières prévisions du Met Office Le Royaume-Uni propose que de nouveaux contrôles aux frontières de la mer d’Irlande du Brexit soient introduits progressivement en commençant par la viande Brexit News – Live: David Frost grillé par des députés alors que le Royaume-Uni dit que le protocole NI est « mort dans l’eau »

Le NAO a déclaré que 172 milliards de livres sterling avaient déjà été dépensés et que le montant total comprenait 26 milliards de livres sterling de prêts garantis qui devraient être radiés.

La facture totale estimée fournie par le NAO concerne les «coûts à vie» des projets liés à la pandémie, ce qui signifie que si 372 milliards de livres sterling ont été alloués aux différents programmes, ils n’ont pas encore été entièrement dépensés.

La présidente du Comité des comptes publics (PAC), Meg Hillier, du Labour, a ajouté: «Le gouvernement s’attend à dépenser 372 milliards de livres sterling en réponse à la pandémie, et la responsabilité publique n’a jamais été aussi importante.

«L’outil de suivi des coûts du NAO est essentiel en tant que principale source de données publiques sur les dépenses de Covid dans l’ensemble du gouvernement.

«Avec des sommes aussi énormes qui sortent de la porte, et [the] le gouvernement garantissant des prêts de plus de 90 milliards de livres sterling, [the] le gouvernement est confronté à un long chemin de reprise. »

Rishi Sunak à Hartlepool. La facture pour les activités de soutien est estimée à 150 milliards de livres sterling (PENNSYLVANIE)

Le gouvernement a été critiqué plus tôt cette année après qu’un rapport du PAC a révélé que le système de test et de traçabilité avait englouti des sommes «inimaginables» de l’argent des contribuables sans aucune preuve de différence mesurable sur le cours de la pandémie.

Le rapport indique que les tests et le traçage du NHS doivent «se sevrer» de sa dépendance à l’égard des consultants du secteur privé, après que les chiffres ont montré qu’il employait encore environ 2500 au début de février à un taux quotidien estimé à 1100 £ par tête – avec l’individu le mieux payé coûtant aux contribuables 6 624 £ par jour.

Et le PAC a déclaré que malgré son budget de 23 milliards de livres sterling au cours de sa première année de fonctionnement, les tests et le traçage ont échoué dans sa tâche d’empêcher les deuxième et troisième verrouillages.

Le chiffre NAO n’inclut pas la perte de production économique. Un rapport de l’ONU de l’année dernière a déclaré que l’économie mondiale devrait se contracter de près de 8,5 billions de dollars (6 billions de livres sterling) sur une période de deux ans en raison de la pandémie – la plus forte baisse depuis la Grande Dépression dans les années 1930.