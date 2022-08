Le gouvernement britannique déclare qu’il a supprimé les droits à l’avortement de la déclaration sur l’égalité des sexes “pour inclure toutes les perspectives”

Le gouvernement britannique a déclaré avoir supprimé les références au droit à l’avortement d’une déclaration officielle sur l’égalité des sexes pour “inclure toutes les perspectives et opinions”.

Liz Truss a convoqué une conférence internationale sur la liberté de religion et de conviction à Londres le mois dernier en sa qualité de ministre des Affaires étrangères – mais la réunion a été éclipsée par une querelle diplomatique sur les droits reproductifs.

Des pays comme le Danemark et la Norvège ont protesté officiellement après que le Royaume-Uni ait utilisé sa position de président pour supprimer les références à « la santé et les droits sexuels et reproductifs » et à « l’autonomie corporelle » des conclusions du sommet.

Plus de 20 pays avaient signé le texte original qui incluait le soutien aux droits – mais la déclaration a été retirée du site Web du gouvernement après la clôture du sommet et remplacée par une nouvelle qui évitait le problème.

Les ministres disent maintenant qu’ils ont modifié la déclaration pour qu’elle soit “constructive”, mais cette décision s’est apparemment retournée contre lui, car seuls huit pays ont apposé leur nom sur la nouvelle version, dont le Royaume-Uni et Malte, où l’avortement est interdit dans tous les cas.

Les critiques ont déclaré que la justification des ministres pour le renversement était “dérisoire” et ont suggéré que c’était “un signe inquiétant” que la politique anti-avortement traversait l’Atlantique après le renversement de Roe contre Wade aux États-Unis.

Le mois dernier, la présidente conservatrice du comité restreint des femmes et des égalités, Caroline Nokes, a écrit à Mme Truss pour lui demander d’expliquer “ce recul soudain sur les droits des femmes”, tandis que plus de 20 groupes de défense des droits humains l’ont également appelée à revenir sur sa décision.

Mme Truss n’a pas encore commenté publiquement la question, mais son adjoint au ministère des Affaires étrangères, Lord Ahmad, a répondu à une question parlementaire écrite déposée par sa homologue du Parti vert, Natalie Bennett.

“En notre qualité de président de l’événement, nous avons modifié la déclaration que nous avons faite lors de la conférence sur la liberté de religion ou de conviction pour rendre la déclaration finale plus inclusive de toutes les perspectives et opinions, afin de permettre un échange de vues constructif sur toutes les questions”, dit le ministre.

“Le Royaume-Uni continue de financer le soutien et de diriger sur les questions de genre, y compris sur les SDSR, par le biais d’initiatives liées aux femmes, à la paix et à la sécurité et à la prévention de la violence sexuelle dans les conflits.”

L’adjoint de Mme Truss a ajouté: “Le Royaume-Uni s’est engagé à défendre et à promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs universels et complets et continuera de travailler avec d’autres pays pour protéger l’égalité des sexes dans les accords internationaux.”

La dispute sur la déclaration est survenue à un moment sensible pour le droit à l’avortement, quelques jours seulement après que la Cour suprême des États-Unis a décidé d’annuler le jugement Roe contre Wade, ouvrant la voie à l’interdiction de l’avortement dans de nombreux États américains.

Les militants avaient accueilli le texte original comme un pas en avant dans la démonstration de la compatibilité de l’égalité des sexes et des croyances religieuses.

La baronne Bennett, qui a déposé la question parlementaire écrite suscitant la réponse, a déclaré L’indépendant que la justification du gouvernement était “une réponse dérisoire à l’effacement secret de droits cruciaux de la déclaration”.

“Je m’attendrais à mieux de la part de Lord Ahmad de Wimbledon, sinon de Liz Truss”, a-t-elle déclaré. “A une époque où le droit à l’avortement fait l’objet d’attaques soutenues de la droite aux États-Unis, c’est un signe inquiétant que de telles opinions traversent l’Atlantique, comme tant d’autres perspectives politiques inquiétantes l’ont déjà fait.

Des résidents portant des masques faciaux marchent près d’une structure d’oiseau géant exposée à l’extérieur d’une galerie d’art à Pékin PA Des enfants réagissent à la suite d’une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la ville de Gaza Agence Anadolu/Getty Un pompier marche à côté d’un camion de pompiers alors qu’un incendie de forêt brûle dans la paroisse de Cures, dans le nord-ouest de l’Espagne APE Les Palestiniens réagissent dans un hôpital après les frappes israéliennes dans la ville de Gaza Reuter L’Italienne Claudia Scampoli joue le ballon lors des quarts de finale féminins du match de championnat d’Europe par équipe de volleyball de plage entre la Lettonie et l’Italie à Vienne, Autriche EXPA/AFP/Getty Un homme pêchant pendant le coucher du soleil à West Lakes à Hanoi, Vietnam APE La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi (au centre), est accueillie par le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, Joseph Wu (à gauche), à ​​son arrivée à l’aéroport de Songshan à Taipei, à Taïwan. APE Un gouffre est découvert dans une zone minière près de la ville de Tierra Amarilla, à Copiapo, au Chili Reuter Un chaton aux moustaches brûlées qui a survécu à l’incendie de McKinney se cache dans les rochers de la forêt nationale de Klamath au nord-ouest d’Yreka, en Californie AFP/Getty Les fans de Kate Bush sprintent sur une colline alors que la chanson à succès “Running Up That Hill” est jouée le 30 juillet 2022 à Sydney, en Australie Getty Cette vue aérienne montre de la fumée s’échappant au-dessus d’une forêt brûlée et d’une cabane de pêcheur après des incendies de forêt, près de La Teste-de-Buch, dans le sud-ouest de la France AFP/Getty Cette photo longue exposition montre des éclairs au-dessus du quartier de Koto à Tokyo AFP/Getty Des rochers tombent alors qu’un véhicule négocie une route lors d’un tremblement de terre à Bauko, dans la province de Mountain, aux Philippines PA L’assistant d’un vétérinaire embrasse un chien Dogue Allemand à la Clinique Animalière Mdzananda à Khayelitsha, Cape Town, Afrique du Sud. La clinique travaille actuellement dans des conditions extrêmement difficiles pendant les mois d’hiver humides et froids avec l’abri errant qui déborde. La clinique fournit des soins vétérinaires aux animaux de compagnie de la communauté. APE Les gens défilent pendant le lundi rose à la foire annuelle de Tilburg, aux Pays-Bas APE Le Suédois Armand Duplantis franchit la barre pour établir un nouveau record du monde à 6,21 m et remporter l’or lors de la finale du saut à la perche masculin aux Championnats du monde d’athlétisme en Oregon APE Les flammes engloutissent une chaise à l’intérieur d’une maison en feu alors que le feu de chêne brûle dans le comté de Mariposa, en Californie PA Les gens s’assoient au café Lhong Tou pendant l’heure du déjeuner dans le quartier chinois de Bangkok AFP/Getty La Jamaïcaine Shericka Jackson célèbre après avoir remporté l’or au 200 m féminin aux Championnats du monde d’athlétisme en Oregon Getty/World Athletics Des enfants se douchent pour se rafraîchir par une chaude journée d’été dans la ville de Gaza AFP/Getty L’Australienne Eleanor Patterson participe à la finale du saut en hauteur féminin lors des Championnats du monde d’athlétisme à Hayward Field à Eugene, Oregon AFP/Getty Un moteur de pompiers conduit pendant un incendie de forêt à El Pont de Vilomara, au nord de Barcelone, Espagne Reuter Des soldats se produisent lors de la célébration du 30e anniversaire de la création de la Garde nationale du Kirghizistan sur la place Ala-Too, à Bichkek AFP/Getty Une équipe de football de femmes indigènes Aymara pose pour une photo avant un championnat dans le quartier Aymara de Juli à Puno, au sud du Pérou AFP/Getty Un restaurant détruit par les flammes en raison d’un incendie de forêt se propageant dans la zone proche de la plage du lac de Cazaux, près de La Teste-de-Buch, dans le sud-ouest de la France AFP/Getty Une maison qui a été déplacée de ses fondations à la suite d’une crue éclair repose sur un véhicule à Whitewood, Virginie, États-Unis PA Les pompiers tentent de maîtriser un incendie de forêt qui s’est propagé sur les communes de Landiras et Guillos, dans le sud-ouest de la France AFP/Getty Une méduse nage dans les eaux de la mer Méditerranée au large de la ville côtière de Tripoli, au nord du Liban AFP/Getty Une vue sur le pont de La Maddalena sur la rivière sèche Serchio, près de Lucca, région de Toscane, Italie centrale APE Les musulmans offrent des prières à Jama Masjid à l’occasion du festival de l’Aïd al-Adha, dans les vieux quartiers de Delhi, Inde Reuter Les manifestants célèbrent après être entrés dans le secrétariat présidentiel, après la fuite du président Gotabaya Rajapaksa, au milieu de la crise économique du pays, à Colombo, au Sri Lanka Reuter Des gens regardent une tortue de mer qui a été soignée pour des blessures par des vétérinaires du Centre national de sauvetage des tortues de mer, alors qu’elle se dirige vers la Méditerranée après avoir été relâchée, au large de Beit Yanai, en Israël AFP/Getty Les gens dans les rues de Pampelune, dans le nord de l’Espagne, pendant le festival de San Fermín APE Des pèlerins musulmans prient autour de la Kaaba à la Grande Mosquée, dans la ville sainte de La Mecque en Arabie saoudite AFP/Getty Les trois-roues font la queue pour acheter de l’essence en raison d’une pénurie de carburant, au milieu de la crise économique du pays, à Colombo, au Sri Lanka Reuter Un cycliste passe devant une section de queue d’une fusée encastrée dans une route à Kramatorsk le lendemain d’une attaque à la roquette russe AFP/Getty Les habitants sauvent les meubles d’une maison menacée par les eaux de crue à Camden à Sydney, Australie APE La Première ministre finlandaise Sanna Marin tient un drapeau arc-en-ciel alors qu’elle participe à la marche des fiertés d’Helsinki 2022 Lehtikuva/AFP/Getty Des couples se marient alors que la loi suisse sur le mariage homosexuel entre en vigueur APE Le nouveau président philippin Ferdinand Marcos Jr. (C) et sa femme Louise regardent le juge en chef de la Cour suprême Alexander Gesmundo (L) signer le serment d’office après la cérémonie d’assermentation du nouveau président au Musée national de Manille AFP/Getty Les gens jouent dans l’eau de boue dans une rizière lors de la Journée nationale du riz dans le village de Tokha, à la périphérie de la capitale Katmandou, Népal APE Une photo à exposition multiple de Hao Yang et Junjie Lian en compétition dans les préliminaires masculins de plongeon synchronisé à 10 m des Championnats du monde aquatiques de la FINA à Duna Arena à Budapest APE Les militants écologistes d’Ocean Rebellion appellent les délégués de l’ONU et les dirigeants mondiaux à user de leur pouvoir et de leur influence pour mettre fin à la “guerre contre le poisson et gouverner pour la vie dans l’océan”, à l’ouverture de la Conférence des Nations Unies sur l’océan à Lisbonne APE Des passants se rassemblent autour de l’épave de véhicules et d’un cratère après que des missiles russes ont frappé la cour d’un complexe résidentiel à plusieurs étages à la périphérie est de Kharkiv, en Ukraine AFP via Getty Images L’équipe d’Espagne participe à la finale de la routine Highlight lors de la neuvième journée des Championnats du monde FINA de Budapest 2022 au Complexe aquatique national Alfred Hajos à Budapest, Hongrie Getty Images Un manifestant du droit à l’avortement réagit devant la Cour suprême des États-Unis alors que le tribunal décide d’annuler la décision historique d’avortement Roe v Wade à Washington Reuters Un manifestant fait des gestes devant un barrage routier en feu sur une autoroute menant à Guayaquil lors de manifestations continues contre le gouvernement du président Guillermo Lasso en raison de la hausse des prix du carburant, de la nourriture et d’autres produits de base, à Limonal, en Équateur Reuter Des blessés sont évacués après un tremblement de terre qui a frappé la province de Paktika, dans l’est de l’Afghanistan Agence de presse Bakhtar via APAP Des gens passent devant des camions bloqués dans une rue inondée de Sunamganj AFP/Getty Une maison abandonnée par les eaux de crue à Sylhet, Bangladesh PA

“Les militants avaient vu cette déclaration comme un grand pas en avant pour démontrer comment la relation entre les droits de liberté de religion et de conviction et l’égalité des sexes sont compatibles, un progrès que l’action du gouvernement britannique a non seulement annulé, mais a fait l’objet d’une controverse accrue.”

Elle a ajouté: “Le fait que 22 États aient signé la déclaration originale, et seulement cinq la version révisée, n’est pas seulement un signe des dommages causés, mais un autre coup porté à la réputation internationale du Royaume-Uni. Cela a déjà subi tant de dommages en raison du comportement de ce gouvernement, qui a été si peu soucieux des règles et protocoles communément acceptés dans les relations internationales. »

Dans son discours d’ouverture de la conférence en juillet, qui s’est tenue dans un centre de conférence à Westminster, Mme Truss a déclaré aux délégués que “les autoritaires et les oppresseurs se sentent menacés par la liberté de religion ou de conviction, craignant que cela n’encourage les gens à penser librement et à remettre en question leur autorité”.

« Nous ne pouvons pas leur permettre de gagner. C’est pourquoi nous approfondissons les liens avec nos alliés et partenaires pour construire un réseau de liberté à travers le monde. Comme saint Paul l’a dit aux Corinthiens : “Soyez sur vos gardes, tenez bon, soyez courageux, soyez forts”.