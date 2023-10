Le gouvernement britannique déclare que les statues controversées resteront – avec des explications « complètes »

Le gouvernement britannique a déclaré jeudi que les statues contestées devraient être maintenues en place mais complétées par une explication complète, dans des directives récemment publiées en réaction à une vague de retraits de statues lors des manifestations contre le racisme qui ont balayé le monde en 2020.

Que faire des statues de personnages historiques tels que des colonialistes ou des marchands d’esclaves est devenue une question de discorde en Grande-Bretagne après que l’une d’entre elles ait été renversée par des manifestants de Black Lives Matter dans la ville de Bristol et que d’autres aient été retirées par les autorités.

Le Premier ministre Boris Johnson et d’autres ministres ont alors dénoncé cette pratique comme une censure de l’histoire, tandis que des militants et certaines personnalités publiques ont déclaré qu’il fallait mettre un terme à la glorification de ces personnalités dans l’espace public.

Les nouvelles directives du ministère de la Culture stipulent que les gardiens des statues et monuments contestés doivent se conformer à la politique du gouvernement consistant à « conserver et expliquer ».

Ils devraient mettre en place « une explication complète qui fournit toute l’histoire de la personne ou de l’événement représenté, afin qu’une compréhension plus complète du contexte historique puisse être connue, comprise et débattue », a déclaré le ministère.

Une sculpture d’un manifestant de Black Lives Matter se dresse sur le socle vide précédemment occupé par la statue du marchand d’esclaves Edward Colston à Bristol, en Angleterre. (Rebecca Naden/Reuters)

Les lignes directrices, qui s’appliquent aux structures situées dans les espaces publics mais pas à l’intérieur des musées, indiquent que les explications pourraient inclure des médias alternatifs et des approches créatives, et pas seulement des textes.

Il a également indiqué que si, après mûre réflexion, les gardiens souhaitaient déplacer une statue, ils devaient soumettre une demande de permis de construire, ce qui signifie que ce serait l’autorité locale qui déciderait.

« Je veux que toutes nos institutions culturelles résistent à se laisser guider par des politiques ou des agendas et qu’elles utilisent leurs atouts pour éduquer et informer plutôt que de chercher à effacer les parties de notre histoire avec lesquelles nous ne sommes pas à l’aise », a déclaré la secrétaire à la Culture, Lucy Frazer, dans un communiqué. déclaration.

Un débat qui divise

Les critiques du gouvernement conservateur affirment qu’il a profité de questions controversées pour attiser les guerres culturelles dans l’espoir de renforcer le soutien de sa base électorale à une époque de difficultés économiques où il est à la traîne du Parti travailliste d’opposition dans les sondages d’opinion.

Les conservateurs affirment qu’ils combattent un programme d’extrême gauche qui cherche à dénigrer la Grande-Bretagne et son histoire.

Dans l’un des moments déterminants du mouvement Black Lives Matter en Grande-Bretagne, des manifestants ont démoli une statue du marchand d’esclaves et bienfaiteur local du XVIIe siècle Edward Colston et l’ont jetée dans le port de Bristol en juin 2020.

Les manifestants ont également réclamé le retrait de cette statue de Cecil Rhodes, autre personnage historique controversé, devant l’Oriel College d’Oxford, en Angleterre. (Eddie Keogh/Reuters)

L’incident a déclenché une prise de conscience du passé dans un certain nombre d’institutions britanniques, et certains autres monuments ont été enlevés de manière ordonnée, notamment une statue du marchand d’esclaves du XVIIIe siècle, Robert Milligan, à Londres.

Cependant, une tentative visant à faire retirer une statue du colonialiste Cecil Rhodes à Oxford a échoué.

REGARDER | Pourquoi John A. Macdonald ne sera pas de retour à Montréal : La statue renversée de John A. Macdonald à Montréal ne retournera pas sur son piédestal Vidéo en vedetteLa ville de Montréal a décidé de ne pas réinstaller une statue de John A. Macdonald qui a été démolie par des manifestants en 2020. La ville affirme qu’elle sera désormais restaurée et exposée ailleurs avec des informations supplémentaires expliquant son importance historique et sa controverse.

Les controverses ont fait écho à des débats dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, où des statues historiques honorant les dirigeants des États confédérés de l’époque de la guerre civile ont également été contestées et supprimées, et au Canada, où des statues d’individus liés au colonialisme, à l’esclavage et aux pensionnats ont été vandalisé.