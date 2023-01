Le gouvernement britannique déclare que des dizaines d’enfants demandeurs d’asile sont portés disparus

LONDRES (AP) – Les partis d’opposition et les défenseurs des enfants ont accusé mardi le gouvernement britannique de mettre en danger les jeunes vulnérables, après que les autorités ont déclaré que des dizaines d’enfants arrivés en Grande-Bretagne en tant que demandeurs d’asile avaient disparu.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré aux législateurs que plus de 200 enfants et adolescents de moins de 18 ans avaient disparu des logements approuvés par le gouvernement. Il a dit que la plupart étaient des adolescents d’Albanie.

Le législateur du Parti travailliste, Peter Kyle, a déclaré que 76 enfants avaient disparu d’un hôtel de la ville balnéaire de Brighton, sur la côte sud, l’une des nombreuses villes du pays où des enfants non accompagnés sont temporairement hébergés.

Le journal Observer a cité cette semaine des sources de protection de l’enfance et un lanceur d’alerte non identifié travaillant pour un sous-traitant du gouvernement, affirmant que des dizaines de jeunes avaient été enlevés dans la rue devant un hôtel de Brighton et regroupés dans des voitures.

“La vérité inconfortable pour nous est que si un enfant qui était lié à l’un d’entre nous dans cette pièce disparaissait, le monde s’arrêterait”, a déclaré Kyle à la Chambre des communes. “Mais dans la communauté que je représente, un enfant a disparu, puis cinq ont disparu, puis une douzaine ont disparu, puis 50 ont disparu et aujourd’hui, 76 sont portés disparus et rien ne se passe.”

La porte-parole du Labour pour l’immigration, Yvette Cooper, a accusé le gouvernement de “manquement total à ses devoirs qui met les enfants en danger”.

Rachel de Souza, commissaire à l’enfance pour l’Angleterre, a déclaré que les informations faisant état de disparitions d’enfants dans les hôtels “ont mis en évidence, une fois de plus, la vulnérabilité de ces enfants, qui sont dans les limbes, avec un groupe concerté de personnes déterminées à les exploiter”.

“Je suis inquiète pour la sécurité de ce groupe d’enfants dont la vulnérabilité est exacerbée par le fait qu’ils ne parlent pas anglais, dont beaucoup n’ont pas de réseau de soutien et ne connaissent pas leurs droits”, a-t-elle déclaré dans une lettre au ministère de l’Intérieur.

Jenrick a déclaré que les gardes de sécurité, les infirmières et les travailleurs sociaux étaient tous basés dans les hôtels pour assurer la sécurité des enfants.

Mais il a reconnu que “nous n’avons pas le pouvoir de détenir des enfants demandeurs d’asile non accompagnés dans ces établissements et nous savons que certains sont portés disparus”.

“Beaucoup de ceux qui ont disparu sont ensuite retrouvés et localisés”, a-t-il déclaré.

Jenrick a déclaré qu’il n’avait pas vu de preuves d’enlèvement d’enfants dans la rue, mais a promis d’enquêter plus avant.

“Je ne vais pas laisser tomber l’affaire”, a-t-il déclaré.

Alors que la Grande-Bretagne reçoit moins de demandeurs d’asile que les pays européens, dont l’Italie, l’Allemagne et la France, il y a eu une forte augmentation du nombre de personnes essayant d’atteindre le Royaume-Uni dans de petits bateaux à travers la Manche. Plus de 45 000 personnes sont arrivées en Grande-Bretagne outre-Manche en 2022, et plusieurs sont mortes dans la tentative.

Le gouvernement s’est engagé à arrêter les voyages risqués, jusqu’ici sans succès.

___

Suivez la couverture mondiale de la migration d’AP sur https://apnews.com/hub/migrationsans succès.

Jill Lawless, l’Associated Press