Le gouvernement britannique de Boris Johnson a accordé une augmentation de salaire « pathétique » en cas de pandémie aux travailleurs de la santé, méprise le champion de tennis Murray à Wimbledon

Le Premier ministre Boris Johnson a insisté sur le fait que la hausse était le maximum abordable lorsqu’elle a été annoncée plus tôt cette année, le secrétaire à la Santé récemment démissionné, Matt Hancock, rejetant au Parlement les suggestions selon lesquelles le montant couvrait à peine le taux d’inflation.

La question a été un point de discorde considérable à l’échelle nationale, y compris un avertissement du Royal College of Nursing, dont la secrétaire générale, Dame Donna Kinnair, a affirmé que « les mots chaleureux pour les infirmières ne vont pas le couper. »

Les partis d’opposition et une grande partie du public ont désigné le National Health Service (NHS) comme un symbole sous-estimé d’un faible financement gouvernemental.

Il dit ce que la majorité des Écossais rationnels disent. C’est incroyable le nombre de Yoons faisant surface et disant que le règlement du NHS écossais de 4% antidaté de 8 mois plus 500 £ est faux, mais le Johnson / Hancock 1% a raison. Bien dit Andy . – Gow Davy (@gowdavy) 1 juillet 2021

Maintenant, Murray, qui a fait don de la moitié de ses gains pour avoir triomphé lors d’un tournoi virtuel au plus fort de la pandémie au NHS – a utilisé les conséquences immédiates d’une victoire mémorable à Wimbledon pour jouer devant la foule.

« Je pense que tout le pays a en quelque sorte réalisé à quel point ils sont tous importants et qu’ils n’avaient peut-être pas la reconnaissance qu’ils méritent probablement jusqu’à présent », a déclaré l’ancien champion All England, saluant l’invitation des travailleurs de la santé aux championnats de cette année.

«C’est fantastique qu’ils aient pu venir et regarder une partie du tennis. J’espère qu’ils pourront en profiter et j’espère que les politiciens pourront se rendre compte qu’ils méritent plus que ce qu’ils sont payés en ce moment.

Quand Andy est-il devenu politicien ? — lesgeorge (@lesgeorge15) 1 juillet 2021

Aussi pathétique qu’il facture 310 £ pour une petite chambre ou 525 £ pour une suite junior par nuit dans son hôtel. – Markymark (@markymarkevony) 1 juillet 2021

« Qu’est-ce que c’est, ils ont eu quelque chose comme une augmentation de salaire de 1 % ? C’était pathétique. Ils méritent évidemment bien plus que cela. Ils ont fait un travail incroyable pour nous aider à traverser la pandémie. »

Johnson a été traité par le personnel du NHS lorsqu’il a été hospitalisé avec Covid-19 l’année dernière. « Ce que nous avons fait, c’est essayer de leur donner autant que nous pouvons à l’heure actuelle », a-t-il insisté, interrogé sur l’augmentation de la fréquentation d’un centre de vaccination.

« N’oubliez pas qu’il y a eu un gel des salaires dans le secteur public. Nous vivons une période assez difficile. »

Il devrait s’en tenir au tennis. Il est presque suffisant pour ça. – Zulu_Alpha_F92 (@F92Zulu) 1 juillet 2021

Eh bien, c’est une personne décente, donc il le ferait, comme le ferait toute personne décente. – Katiecat Quinn (@finbarquin) 1 juillet 2021

Hancock s’est appelé un « grand fan » de la main-d’œuvre du NHS. « Le NHS a été découpé du gel des salaires qui a été appliqué en raison de l’énorme pression sur les finances publiques, qui a été appliqué à tout le monde dans le secteur public », dit-il lorsqu’il fut interrogé à Westminster.

« Nous avons mis en place des preuves reflétant ce qui est abordable et nous étudierons bien sûr ce que dit l’organisme de révision des salaires. »

« L’inflation est inférieure à un pour cent et donc une augmentation de salaire proposée de un pour cent est en effet une augmentation de salaire et c’est simplement une question de fait. »

N’est-il pas de la responsabilité du gouvernement de payer un salaire équitable à nos soignants ? Il fait sa part en payant des impôts. – Mike Jenkins (@MikJenkinz) 1 juillet 2021

Est-il allé voir ceux qui étaient présents et leur a-t-il retiré quelques mille dollars chacun de sa vaste fortune personnelle? – Steven (@nonregemesse) 1 juillet 2021

Les remarques de Murray ont suscité un mélange d’admiration et de cynisme. « Considérant que le gars est multi, multi millionnaire, il pourrait personnellement donner quelques millions pour soigner le personnel du NHS s’il le voulait, s’il s’en souciait vraiment à ce point », a déclaré l’un, tandis qu’un autre a souligné que l’hôtel de luxe de Murray dans l’Écosse rurale facture des centaines de dollars la nuit pour une chambre. « Il ne manquerait même pas l’argent.

Un autre a souhaité que le triple champion blessé « garder son nez hors de la politique », avec un spectateur demandant : « Est-il allé voir ceux qui étaient présents et leur a-t-il pris deux mille dollars chacun de sa vaste fortune personnelle ? »

Les partisans ont déclaré que Murray reflétait les points de vue de beaucoup. « Ce n’est pas vraiment ainsi qu’un pays qui fonctionne devrait fonctionner », a répondu l’un d’eux, répondant à la suggestion selon laquelle Murray devrait débourser davantage et faisant référence à la campagne de l’attaquant anglais Marcus Rashford auprès du gouvernement conservateur.

Le 6e pays le plus riche du monde, » ne peut pas se permettre d’accorder aux travailleurs du NHS plus de 1% d’augmentation de salaire « , déclare Johnson, le PM » rendons nos amis riches pendant cette pandémie « – Esther (@Esther02485577) 1 juillet 2021

Il devrait garder son nez hors de la politique. – Fille de sable (@weechoukie) 1 juillet 2021

« [We shouldn’t be] compter sur des joueurs de tennis individuels pour payer le NHS ou un footballeur pour nourrir les enfants. »

« Le sixième pays le plus riche du monde », bouillonnait un critique des tories. « » Je ne peux pas me permettre d’accorder aux travailleurs du NHS plus d’une augmentation de salaire de 1% « , dit Johnson. Le Premier ministre » rendons nos amis riches pendant cette pandémie « .

Murray, qui sera de retour en action lorsqu’il affrontera la dixième tête de série Denis Shapovalov au troisième tour vendredi, a également soutenu l’Angleterre pour l’emporter à l’Euro 2020, à commencer par son quart de finale contre l’Ukraine samedi.

« C’est une excellente occasion pour l’Angleterre de remporter une compétition majeure pour la première fois depuis longtemps », dit-il, après avoir été inévitablement pressé sur le sujet. « J’espère qu’ils pourront le faire. »