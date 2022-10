Le gouvernement britannique critiqué pour les conditions “misérables” des centres de migrants

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Des politiciens britanniques des partis de l’opposition et du gouvernement ont demandé lundi au gouvernement conservateur d’améliorer les conditions dans un établissement surpeuplé pour migrants, décrit par un inspecteur indépendant comme “misérable”. Des centaines de personnes qui ont traversé la Manche dans de petites embarcations ont été déplacées à Manston, un ancien aérodrome du sud-est de l’Angleterre, après qu’un autre centre de traitement a été touché dimanche par des bombes à essence par un assaillant qui s’est ensuite suicidé. Il y avait déjà 3 000 personnes dans l’établissement, qui est censé en contenir environ la moitié.

Les législateurs exigent que la ministre de l’Intérieur Suella Braverman vienne au Parlement lundi pour répondre aux questions sur les conditions à Manston.

Il est censé être un centre de traitement temporaire où les nouveaux arrivants passent 24 heures avant de passer à un logement à plus long terme, mais des groupes de réfugiés disent que certaines personnes y sont bloquées depuis des semaines.

L’inspecteur en chef des frontières David Neal, qui s’est récemment rendu sur place, a déclaré la semaine dernière que les conditions étaient “misérables”. Il a dit aux législateurs qu’il y avait eu des cas de diphtérie et que “c’est une situation vraiment dangereuse”.

Le législateur conservateur Roger Gale, qui représente la région de Manston au Parlement, a déclaré que la situation était une “violation des conditions humaines”.

“Jusqu’à il y a environ cinq semaines, le système fonctionnait comme prévu, très bien en effet”, a-t-il déclaré. “Il est maintenant cassé et il doit être réparé rapidement.”

Gale a accusé le gouvernement d’avoir délibérément aggravé les conditions à Manston en refusant de réserver des chambres d’hôtel pour les demandeurs d’asile.

“Il y a tout simplement beaucoup trop de monde et cette situation n’aurait jamais dû se développer, et je ne suis pas sûr qu’elle n’ait pas été développée délibérément”, a-t-il déclaré à la BBC. “Je veux que la personne responsable de la création de ce problème soit tenue responsable.”

Le Royaume-Uni reçoit moins de demandeurs d’asile que de nombreux pays européens, dont la France et l’Allemagne. Mais il y a eu une forte augmentation du nombre de personnes essayant de traverser la Manche en canots et autres petites embarcations. Quelque 40 000 personnes ont fait le voyage dangereux sur l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde jusqu’à présent cette année, contre 28 000 en 2021 et 8 500 en 2020.

Des dizaines de personnes sont mortes, dont 27 personnes en novembre 2021 lorsqu’un bateau de contrebande bondé a chaviré.

La Grande-Bretagne et la France se sont disputées pour savoir comment arrêter les gangs de passeurs qui organisent les voyages.

Le gouvernement britannique a annoncé un plan controversé visant à envoyer les personnes qui arrivent dans de petits bateaux dans un aller simple vers le Rwanda – un plan qui, selon lui, dissuadera les gens de traverser la Manche et brisera le modèle commercial des gangs de passeurs. Les critiques disent que le plan est immoral et peu pratique, et qu’il est contesté devant les tribunaux.

Braverman, qui a été nommé en septembre par l’ex-Premier ministre Liz Truss, est un partisan enthousiaste du plan rwandais au point mort et a été accusé par des critiques de diaboliser les migrants.

Le gouvernement affirme que les problèmes sont causés par une augmentation du nombre de migrants, mais les critiques accusent le gouvernement de laisser un arriéré se développer. Le porte-parole de l’immigration de travail, Stephen Kinnock, a déclaré qu’il y avait “le chaos et la confusion, et l’incompétence désormais au cœur de la politique d’immigration et d’asile du gouvernement”.