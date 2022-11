Le gouvernement britannique critiqué pour l’arrestation de journalistes

Trois journalistes couvrant les manifestations “Just Stop Oil” ont été arrêtés la semaine dernière

Les organisations britanniques des libertés civiles ont exigé que la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, reconsidère un projet de loi controversé sur l’ordre public, après l’arrestation de trois journalistes lors des manifestations climatiques “Just Stop Oil” la semaine dernière.

Les journalistes ont été arrêtés mardi dernier alors qu’ils couvraient le blocage de l’autoroute M25 autour de Londres par des militants de “Just Stop Oil” – un groupe anti-énergie fossile responsable du vandalisme d’œuvres d’art inestimables ces derniers mois. Charlotte Lynch de LBC, le réalisateur de documentaires Rich Felgate et le photographe Tom Bowles ont été arrêtés alors qu’ils couvraient la manifestation, Felgate capturant le moment de son arrestation et de celle de Bowles.

Hier, moi-même, documentariste et @tomsdinnerphotographe de presse, a été arrêté par @HertsPolice tout en filmant le @JustStopOil protestation depuis une passerelle publique sur le #M25. 🧵…. pic.twitter.com/PiEO3hd2Tu – Rich Felgate (@richfelgate) 8 novembre 2022

Tous les trois ont ensuite été libérés sans inculpation. Au moment où «Just Stop Oil» a mis fin à sa manifestation vendredi, 58 personnes avaient été inculpées, a déclaré la police métropolitaine de Londres. Les manifestations avaient eu lieu au mépris d’une injonction du tribunal.

« Arrêter des journalistes pour avoir simplement assisté à une manifestation est injustifiable, illégal », et contrevient à la Convention européenne des droits de l’homme, ont écrit les groupes de défense des libertés civiles à Braverman. Les groupes, qui comprennent Big Brother Watch, Amnesty International et Index on Censorship, ont condamné l’utilisation d’un récent projet de loi criminalisant les actes causant “détresse” ou “contrariété” procéder aux arrestations.

Ils ont exhorté Braverman à commander un examen indépendant du projet de loi et à “à la fois faire une pause et reconsidérer” l’introduction d’un projet de loi distinct sur l’ordre public qui donnerait à la police un nouveau pouvoir pour réprimer de telles manifestations – y compris le pouvoir d’arrêter et de fouiller les organisateurs présumés de manifestations et des sanctions plus sévères pour entraver la circulation ou s’enfermer dans l’infrastructure – une tactique privilégiée des militants du climat .

Braverman a déclaré que le projet de loi sur l’ordre public empêchera les manifestants de tenir le public “à rançonner” et fin “la perturbation que nous voyons sur nos routes aujourd’hui.” Le vandalisme, dit-elle, “n’est pas une liberté d’expression, ni un droit de l’homme.”

Just Stop Oil est financé par le Climate Emergency Fund, une fondation créée par l’héritière milliardaire du pétrole Aileen Getty et dirigée par Trevor Neilson, un investisseur lié au Forum économique mondial et aux philanthropes controversés Bill Gates et George Soros.