Le gouvernement britannique choisit une université écossaise pour diriger le laboratoire d’effets visuels

Le secrétaire écossais Alister Jack a accueilli favorablement le financement pour créer un centre de recherche qui cherche à conduire la prochaine génération dans la technologie des effets visuels.

Un consortium dirigé par l’Université d’Abertay a été sélectionné comme soumissionnaire privilégié pour l’un des quatre laboratoires spécialisés qui se concentrera sur la production en temps réel à l’aide d’images générées par ordinateur (CGI) et de réalité augmentée.

La technologie est déjà connue pour avoir facilité le concert en direct d’Abba Voyage à Londres et l’émission The Mandalorian de Disney.

Le site de Dundee, financé grâce à un financement de 75,6 millions de livres sterling du gouvernement britannique et à 63 millions de livres sterling de nouveaux investissements industriels, fait partie du programme Convergent Screen Technologies and performance in Realtime (CoStar) de l’UKRI.

Aux côtés des sites du Yorkshire et de Belfast, le laboratoire formera le plus grand réseau de recherche et de développement de production visuelle en Europe, le site Water Edge Studios de la ville écossaise combinant l’expertise des universités d’Abertay et d’Édimbourg et des entreprises technologiques de premier plan.

On s’attend à ce que les trois centres régionaux contribuent à hauteur de 33 millions de livres sterling à l’économie tout en soutenant 423 emplois. Un laboratoire national sera également installé à Londres.

M. Jack a déclaré : « C’est un énorme coup de pouce pour le secteur créatif de classe mondiale de l’Écosse.

«Cette nouvelle installation à Dundee, financée par le gouvernement britannique, contribuera à renforcer l’expertise que nous possédons déjà en matière d’effets visuels.

« Travailler ensemble à travers le Royaume-Uni nous permettra de rester à la pointe de cette industrie passionnante, en aidant à créer des emplois hautement qualifiés et à développer notre économie. »

Cette annonce fait partie de l’ambition du gouvernement britannique de maximiser la croissance des industries créatives de 50 millions de livres sterling supplémentaires d’ici 2030.