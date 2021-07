Le gouvernement britannique cherche à se débarrasser de la société d’État chinoise d’énergie nucléaire

La société d’énergie nucléaire d’État chinoise pourrait être bloquée de tous les futurs projets énergétiques au Royaume-Uni, les ministres envisageant des moyens d’empêcher son implication.

Cette décision pourrait empêcher China General Nuclear (CGN) de participer à un consortium prévoyant de construire la centrale nucléaire Sizewell C de 20 milliards de livres sterling sur la côte du Suffolk, ainsi qu’une à Bradwell-on-Sea dans l’Essex.

Une source de Whitehall a confirmé un rapport du Temps Financier cela a d’abord révélé que le gouvernement explorait les moyens de retirer le CGN des futurs projets d’énergie nucléaire en Grande-Bretagne.

Cette décision alimenterait probablement de nouvelles tensions entre le Royaume-Uni et la Chine et marquerait également un durcissement de la position de la Grande-Bretagne à l’égard de Pékin.

L’implication de la Chine dans l’énergie nucléaire au Royaume-Uni remonte à un accord approuvé par le Premier ministre de l’époque David Cameron et le président chinois Xi Jinping en 2015.

Mais les relations ont pris naissance depuis lors au milieu de préoccupations majeures concernant la répression de Pékin à Hong Kong et le traitement des Ouïghours au Xinjiang.

Un responsable anonyme a déclaré au FT a déclaré que des discussions avaient également eu lieu sur l’arrêt de l’implication de CGN dans Sizewell C et qu’il y avait peu de chances d’implication dans le projet Bradwell-on-Sea. « Il n’y a aucune chance en enfer que CGN construise Bradwell. »

Le projet Sizewell C a été proposé par un consortium de sociétés françaises EDF et CGN, dont la participation prévue est respectivement de 80 % et 20 %.

Un porte-parole du ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle a déclaré : « L’énergie nucléaire a un rôle important à jouer dans l’avenir énergétique à faible émission de carbone du Royaume-Uni, alors que nous travaillons vers notre objectif de premier plan d’éliminer notre contribution au changement climatique d’ici 2050. .

« Tous les projets nucléaires au Royaume-Uni sont menés dans le cadre d’une réglementation solide et indépendante pour répondre aux exigences juridiques, réglementaires et de sécurité nationale rigoureuses du Royaume-Uni, garantissant la protection de nos intérêts. »

Le groupe de campagne Stop Sizewell C a déclaré que la construction de la centrale électrique endommagerait le paysage et les habitats fauniques, et que toute subvention pour le projet coûteux serait mieux investie dans les énergies renouvelables.

Un groupe de campagne écologiste a qualifié l’impact potentiel du Sizewell de « carnage en gros ». Together Against Sizewell C (Tasc) a affirmé que des millions de poissons au large des côtes du Suffolk pourraient être aspirés dans le mécanisme de refroidissement de l’usine sur une période de 20 ans.

Le projet a subi un revers important plus tôt cette année après que les principaux investisseurs ont exclu de fournir un financement pour le projet de 20 milliards de livres sterling.

