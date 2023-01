Le gouvernement britannique bloque la loi écossaise facilitant le changement de genre

En Grande-Bretagne, le débat sur les droits des transgenres est devenu de plus en plus contesté, avec des voix éminentes, dont l’écrivain JK Rowling, ralliant l’opposition à la législation écossaise et à d’autres propositions sur la reconnaissance du genre. Penny Mordaunt, candidate initialement populaire l’année dernière à la direction du parti conservateur britannique au pouvoir, a perdu le soutien de la droite en partie à cause de son implication dans un précédent effort pour évaluer l’opinion sur la question.

L’année dernière, le service de santé britannique a annoncé qu’il fermait la seule clinique de genre pour les jeunes du pays – qui était également devenue un centre de critiques – en faveur d’un réseau de soins médicaux plus distribué et plus complet pour les adolescents à la recherche d’hormones et d’autres traitements liés au genre.

Les partisans de Mme Sturgeon présenteront probablement la décision de M. Sunak comme une illustration de la nécessité pour l’Écosse de rechercher l’indépendance – son principal objectif politique. Les Écossais ont voté contre le fait de devenir une nation indépendante lors d’un référendum en 2014, mais Mme Sturgeon a décrit le refus de Londres d’accorder un second vote sur la question comme anti-démocratique.

Pendant son court séjour à Downing Street, M. Sunak a jusqu’à présent réduit la rhétorique de son parti conservateur sur les questions culturelles qui divisent, mais la décision de lundi devrait être bien accueillie par la plupart de ses partisans.

Le parti travailliste d’opposition est peut-être plus divisé sur les droits des transgenres. Son leader, Keir Starmer, s’est dit favorable à l’auto-déclaration des personnes transgenres mais, dimanche, il a déclaré à la BBC qu’il avait des réserves sur la législation écossaise, notamment sur l’abaissement de la limite d’âge à 16 ans.

Lundi, Shami Chakrabarti, membre travailliste de la Chambre des lords et militante des libertés civiles, a déclaré que même si elle soutenait les objectifs de la législation écossaise, elle soulevait des problèmes juridiques et que le gouvernement pourrait “avoir raison” de la contester. .

“Bien que je sois favorable au changement apporté pour protéger les droits des personnes trans en Écosse, je pense que nous pourrions avoir un conflit entre la position dans la législation à l’échelle du Royaume-Uni et la position en Écosse”, a déclaré Mme Chakrabarti, qui est un ancien procureur général de l’ombre, a déclaré à la BBC.