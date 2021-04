Le mandat de l’examen mené par les supporters sur la gouvernance, la propriété et les finances du football a été publié par le gouvernement britannique.

Le lancement d’un examen de l’état du football intervient après que six clubs de Premier League ont annoncé leur intention de rejoindre une Super League européenne séparatiste, pour renoncer à leurs plans à la suite de nombreuses critiques.

Cela fait également suite à des effondrements très médiatisés de clubs de football, dont Bury, qui a été expulsé de la Ligue de football en 2019, et Macclesfield Town, qui a été dissous l'année dernière.

















Le secrétaire d’État à la Culture, aux Médias et aux Sports, Oliver Dowden, a déclaré que le gouvernement « fera tout ce qu’il faut pour protéger notre jeu national », après la révélation des plans pour une Super League européenne



La revue se veut large et portera sur les changements potentiels des modèles de propriété, de gouvernance et de la manière dont le jeu est financé.

La députée Tracey Crouch, qui présidera la revue, a déclaré: « Le football compte tellement pour tant de gens dans ce pays et ma critique sera fermement centrée sur les fans.

« Il examinera de près les questions de gouvernance, d’appropriation et de financement et prendra les mesures nécessaires pour conserver l’intégrité du jeu, sa compétitivité et, surtout, le lien que les clubs entretiennent avec ses supporters et la communauté locale. »

La revue a été lancée à la suite des tentatives de six clubs de Premier League de faire partie d’une Super League européenne.



En plus d'évaluer la nécessité d'un organisme de réglementation du football indépendant, la revue cherchera également à recueillir l'opinion des fans à travers le pays sur les changements qu'ils souhaitent voir dans la gouvernance du football et à évaluer si les tests existants de propriété et de réalisateur sont adaptés.

















Dowden dit que l’effondrement d’une Super League européenne est une victoire pour les fans



Discutant de cette annonce, le ministre des Sports, Nigel Huddleston, a ajouté: « Le football commence et se termine avec les supporters et nous l’avons vu avec passion cette semaine. Ce doit être un moment décisif dans notre match national.

« Nous devons capitaliser sur cet élan. Les clubs sont le cœur battant de leurs communautés locales et cet examen important contribuera à mettre le football sur des bases plus sûres pour l’avenir où la voix des supporters sera entendue. »