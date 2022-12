Le gouvernement britannique admet qu’il est «inapproprié» de faire valoir que la Bible est «offensante» dans une affaire contre un prédicateur de rue chrétien

Le gouvernement du Royaume-Uni a reconnu qu’il était « inapproprié » pour les procureurs d’État de faire valoir devant les tribunaux que des parties de la Bible « ne sont tout simplement plus appropriées dans la société moderne et […] serait considéré comme offensant s’il était déclaré en public.”

La région de Wessex du Crown Prosecution Service (CPS) avait avancé un tel argument en tentant de condamner le prédicateur de rue chrétien John Dunn pour un crime de haine plus tôt cette année, selon un communiqué du Christian Legal Centre basé à Londres, qui représentait Dunn.

Les procureurs ont fait valoir que Dunn, un vétéran des forces spéciales de l’armée britannique de 55 ans qui a prêché ouvertement pendant 15 ans dans la ville de Swindon, dans le sud-ouest de l’Angleterre, s’était rendu coupable de discours de haine lorsqu’il avait offensé certains membres du public en dénonçant l’homosexualité.

L’affaire contre Dunn, qui aurait pu le voir giflé avec un casier judiciaire, a été rejetée le mois dernier après que les femmes qui se sont initialement plaintes de lui ont refusé de s’engager davantage dans l’affaire.

La baronne Hoey, parlementaire non affiliée, a par la suite soulevé une question à la Chambre des Lords concernant la rhétorique anti-biblique du ministère public.

Répondant à la question de Hoey, Keith Stewart, l’avocat général de l’Écosse, a répondu: “La région de Wessex du Crown Prosecution Service (CPS) a entrepris un examen après l’affaire et reconnaît que la déclaration était inappropriée.”

“La déclaration n’était pas destinée à et ne représente pas une modification de la politique publiée du CPS. Elle n’est pas indicative d’une approche générale par le CPS des affaires impliquant le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et le droit à la liberté d’expression. “, a poursuivi Stewart.

“À la suite de l’examen post-affaire, à l’avenir, lorsque des arguments squelettiques sont ordonnés, dans les cas où il y a lieu de débattre de droits tels que celui de la liberté d’expression, ces arguments seront soumis au district principal procureur de la Couronne pour avoir signé, avant le service », a-t-il ajouté.

Dunn a déclaré dans un communiqué qu’il était “satisfait” que le gouvernement reconnaisse que les arguments avancés contre lui étaient “erronés”.

“J’ai fait face à la perspective d’une condamnation pénale pendant plus de deux ans pour ces motifs. J’espère que ce qui s’est passé protégera d’autres chrétiens qui se retrouvent injustement du mauvais côté de la loi pour avoir dit la vérité biblique”, a-t-il déclaré.

Andrea Williams, directrice exécutive du Christian Legal Center, a également salué le retour en arrière apparent du gouvernement, affirmant que ce que l’accusation avait dit à propos de la Bible “était un exemple clair d’une portée excessive de la part du CPS et démontrait à quel point ils comprennent mal la Bible et la liberté de parole.”

“Leurs arguments dans cette affaire étaient tellement ancrés dans l’orthodoxie politique laïque dominante, c’était effrayant”, a-t-elle poursuivi.

“Gratter le baril de cette manière pour essayer de condamner un prédicateur chrétien ne fait pas seulement perdre beaucoup de temps aux gens, mais crée systématiquement des implications plus larges et de grande envergure pour les chrétiens du Royaume-Uni qui croient en Jésus et pour la société en général,” Williams a déclaré, ajoutant que la reconnaissance par le gouvernement de sa propre irrégularité “représente une bonne nouvelle pour les chrétiens britanniques, et de tels arguments ne doivent plus jamais être avancés par le CPS”.