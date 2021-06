Le gouvernement britannique accusé d’hypocrisie alors que le ministre de la Santé quitte Covid Dido Harding Matt Hancock David Cameron Dominic Cummings

Le secrétaire britannique à la Santé a démissionné après qu’un tabloïd ait éclaboussé des photos et des vidéos de lui embrassant un assistant dans son bureau – enfreignant les mêmes règles de distanciation sociale contre les coronavirus qu’il a imposées à la nation.

Alors que Matt Hancock a été rapidement remplacé, le scandale a porté un nouveau coup au Premier ministre Boris Johnson et à son gouvernement conservateur, qui a été critiqué à plusieurs reprises pour incompétence et hypocrisie dans sa gestion de la pandémie au cours de l’année écoulée.

« Les gens ont fait d’énormes sacrifices pour vaincre la pandémie et ce qui les agace, c’est l’odeur d’hypocrisie que les gens établissent les règles et ne s’y conforment pas eux-mêmes », a déclaré dimanche le législateur conservateur Andrew Bridgen à la BBC.

Hancock a annoncé sa démission samedi, un jour après s’être excusé pour avoir enfreint les règles de distanciation sociale après que le tabloïd Sun a publié des images le montrant avec son assistante Gina Coladangelo s’embrassant et s’embrassant dans son bureau. Le Sun a déclaré que les images avaient été prises le 6 mai, avant que les règles de verrouillage ne soient assouplies pour permettre les câlins et les contacts physiques avec des personnes ne faisant pas partie de son propre foyer.

Hancock, qui est marié, n’a pas été le premier haut responsable politique britannique pris en flagrant délit pour avoir enfreint les propres règles COVID-19 du gouvernement.

L’ancien principal collaborateur de Johnson, Dominic Cummings, a été accusé d’avoir sapé le message du gouvernement «restez à la maison» lors du premier verrouillage de la Grande-Bretagne en 2020 lorsqu’il a enfreint une interdiction de voyager et a traversé l’Angleterre jusqu’au domicile de ses parents. La violation a provoqué une fureur et a été largement considérée comme érodant la confiance du public dans le gouvernement de Johnson.

Et Neil Ferguson, un principal conseiller scientifique du gouvernement qui a plaidé pour des règles de verrouillage strictes, a quitté son poste en mai 2020 après qu’il est apparu qu’il n’avait pas pratiqué ce qu’il prêchait et a autorisé sa petite amie à lui rendre visite à la maison. À l’époque, Hancock a fait remarquer que les règles de distanciation sociale en place « sont là pour tout le monde » et sont « d’une gravité mortelle ».

Dimanche, beaucoup se sont demandé pourquoi Johnson avait publiquement soutenu Hancock après l’apparition des preuves de la dernière violation des règles. Johnson avait exprimé sa confiance dans le ministre de la Santé et son bureau a déclaré qu’il avait considéré l’affaire close après les excuses de Hancock, malgré les nombreux appels à le licencier.

« Boris Johnson aurait dû avoir le courage, la colonne vertébrale, la conscience, le jugement, pour le limoger vendredi », a déclaré Jonathan Ashworth, porte-parole du parti travailliste pour la santé.

Hancock avait été critiqué pour son leadership dans la réponse du gouvernement à la pandémie bien avant la publication des photos intimes.

Il a été accusé de copinage pour avoir engagé son amie, la femme d’affaires Dido Harding, pour diriger le système national de test et de traçage très critiqué. Des questions ont également été soulevées après que le gouvernement a attribué un contrat lucratif de test de coronavirus à une entreprise dirigée par un propriétaire de pub près de l’ancienne maison de circonscription de Hancock. Hancock a nié toute implication dans le contrat.

Certains demandent maintenant également comment Coladangelo, une amie proche de Hancock à l’université, a décroché son poste de directrice non exécutive au ministère de la Santé.

Le scandale est survenu à la suite d’accusations plus larges de la part de l’opposition au sujet de « sleaze » au sein du Parti conservateur. Le mois dernier, l’ancien Premier ministre David Cameron a été convoqué devant les législateurs pour répondre à des questions sur le travail de lobbying qu’il a effectué pour obtenir des fonds publics pour une société de services financiers en faillite.

Lucy Powell, une législatrice travailliste, a déclaré que le fait que Hancock n’ait pas été licencié reflétait mal le jugement de Johnson.

« Je crains que j’aie l’impression que le Premier ministre a un angle mort très dangereux en ce qui concerne les questions d’intégrité et de conduite dans la vie publique », a-t-elle déclaré à Sky News. « C’est un très gros problème et c’est un problème encore plus grave lorsque vous êtes au milieu d’une pandémie et que vous demandez au public d’avoir également de l’intégrité et une conduite dans la manière dont il mène sa propre vie. »