Le ministre des Affaires étrangères, Nigel Adams, a déclaré à la Chambre des communes que des sanctions étaient déjà en place contre des individus, notamment le commandant en chef de l’armée et son adjoint, qu’il a décrit comme «les architectes de la crise actuelle».

Mais le Parti travailliste a déclaré que le Royaume-Uni devrait aller plus loin, en prenant des mesures contre les forces armées du pays d’Asie du Sud-Est et leurs intérêts commerciaux, en étendant l’embargo sur les armes et en offrant un soutien formel à une affaire de génocide contre le Myanmar devant la Cour internationale de justice.