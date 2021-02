Le gouvernement britannique a salué mercredi les nouvelles mesures introduites par Instagram pour lutter contre les abus en ligne à la suite de messages racistes adressés aux joueurs de football, mais a appelé à davantage d’actions pour éradiquer le problème.

De nombreux joueurs, dont le trio de Manchester United Axel Tuanzebe, Marcus Rashford et Anthony Martial, Reece James de Chelsea, Romaine Sawyers de West Bromwich Albion et Alex Jankewitz de Southampton ont été victimes d’abus en ligne ces dernières semaines.

La Fédération de football (FA) a exhorté dimanche le gouvernement et les entreprises de médias sociaux à agir rapidement dans la lutte contre les abus racistes en ligne.

Instagram a annoncé mercredi une série de mesures pour lutter contre les abus en ligne, notamment la suppression des comptes des personnes qui envoient des messages abusifs et le développement de nouveaux contrôles pour aider à réduire les abus que les gens voient.

«Pendant trop longtemps, les sociétés de médias sociaux les plus populaires et les plus puissantes au monde n’ont pas réussi à lutter contre le flot des horribles attaques racistes sur leurs plateformes», a déclaré le secrétaire du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS), Oliver Dowden.

«Je salue les politiques améliorées d’Instagram, mais les abus racistes sont toujours une réalité pour trop de gens et il faut faire plus dans tous les domaines pour les éradiquer.»

Dowden a déclaré qu’un nouveau « projet de loi sur la sécurité en ligne » était en cours de préparation pour tenir les entreprises de médias sociaux responsables, les entreprises devant faire face à d’énormes amendes si elles ne protègent pas les utilisateurs.

Instagram a déclaré qu’il restait engagé dans la lutte contre le racisme.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour lutter contre la haine et le racisme sur notre plateforme, mais nous savons que ces problèmes sont plus importants que nous. Nous sommes impatients de travailler avec les associations de football, les gouvernements… et les éducateurs, à la fois en ligne et hors ligne », a déclaré la société appartenant à Facebook.

La Premier League a lancé mardi un plan visant à éradiquer les préjugés raciaux et à créer plus d’opportunités pour les groupes ethniques minoritaires.