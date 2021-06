Le gouvernement britannique accorde son feu vert au stade de Wembley pour accueillir 65 000 fans lors des matchs phares de l’Euro 2020

Le célèbre stade au cœur de Londres devrait accueillir les demi-finales et la finale des Championnats d’Europe le mois prochain. Suite à la confirmation du gouvernement britannique mardi, le cadre emblématique a été autorisé à permettre à 65 000 fans d’assister à chacun de ces trois matchs, ce qui signifie que le stade sera effectivement à environ 75% de sa capacité.

Les trois matchs seront donc les plus grands rassemblements publics, du moins dans un contexte sportif, à avoir eu lieu au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie de Covid-19 l’année dernière.

Wembley avait agi avec une capacité réduite de 22 500 pendant la phase de groupes de l’Euro 2020, qui devrait passer à 45 000 pour deux matchs à élimination directe avant les demi-finales.

« C’est une excellente nouvelle que tant de fans pourront regarder les trois derniers matchs de l’Euro 2020 à Wembley« , a déclaré le directeur de l’UEFA Aleksander Ceferin.

« Ce tournoi a été une lueur d’espoir pour rassurer les gens que nous revenons à un mode de vie plus normal et c’est une nouvelle étape sur cette route.

« Je suis reconnaissant au Premier ministre et au gouvernement britannique pour leur travail acharné dans la finalisation de ces arrangements avec nous, pour faire de la phase finale du tournoi un grand succès à Wembley.«

Le dernier match de l’Euro 2020 devrait avoir lieu le 11 juillet, mais une récente décision du gouvernement britannique de prolonger les restrictions liées à Covid-19 jusqu’au 19 juillet a mis en doute le statut de Wembley en tant que lieu hôte de la finale et des deux demi-finales. -finales.

Cependant, les inquiétudes ont été apaisées lorsqu’il a été déterminé que les trois jeux pourraient être organisés avec une capacité accrue dans le cadre du programme britannique de recherche sur les événements, qui a été institué pour examiner le risque de transmission de Covid-19 lors de grands événements.

« Alors que nous continuons à progresser sur notre feuille de route en dehors du verrouillage, assurer la sécurité du public reste notre priorité absolue« , a déclaré le secrétaire britannique à la Culture, Oliver Dowden, à propos de la nouvelle.

« Nous avons travaillé en très étroite collaboration avec l’UEFA et la Football Association pour garantir la mise en place de mesures de santé publique rigoureuses et strictes tout en permettant à plus de fans de voir l’action en direct.

« Les finales promettent d’être un moment inoubliable dans notre rétablissement national de la pandémie.«

Le Premier ministre italien Mario Draghi, quant à lui, a exprimé son hésitation à ce que Wembley soit le lieu hôte des matches de crise de l’Euro 2020, étant donné le taux croissant d’infections à Covid-19 dans le pays lié à la variante Delta hautement transmissible.