Plus de 23 millions de livres sterling (25,9 millions d’euros) de financement ont été alloués à travers l’Angleterre pour étendre le travail visant à soutenir les personnes les plus à risque de COVID-19 et stimuler l’adoption du vaccin, secrétaire aux Communautés Robert Jenrick annoncé Mercredi.

L’argent a été mis à disposition via le Community Champions Scheme, une organisation à but non lucratif axée sur le renforcement des compétences et des connaissances des communautés locales, afin d’améliorer la santé et le bien-être.

Les 60 conseils choisis pour recevoir ce financement sont des zones où le taux de personnes âgées, de personnes handicapées et de personnes issues de minorités ethniques est plus élevé, preuve sont plus susceptibles de souffrir des impacts à long terme du COVID-19.

Le programme des champions communautaires s’efforcera de communiquer des informations exactes sur la santé et élabore des plans pour améliorer les communications avec ces groupes de personnes ainsi que pour identifier les obstacles à une information précise sur les vaccins.

Leurs plans comprennent l’amélioration des lignes d’assistance, des programmes scolaires, l’engagement sur le lieu de travail, la téléphonie aux personnes appartenant aux groupes à risque, ainsi que des sessions de formation pour aider les gens à fournir des informations et des conseils sur le COVID-19 et les vaccins.

«Il est vital que tout le monde ait accès à des informations précises et à jour sur le COVID-19. De fausses informations sur les vaccins COVID-19 pourraient coûter des vies », a déclaré Jenrick dans un communiqué à Euronews.

«Le financement d’aujourd’hui aidera les conseils et les groupes communautaires à élargir certains des excellents travaux déjà en cours et à rejoindre leurs collectivités pour s’assurer qu’ils ont l’information dont ils ont besoin et obtenir des réponses à leurs questions.

« En fin de compte, ce financement aidera à sauver des vies », a-t-il ajouté.