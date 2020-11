Le gouvernement britannique a “ décimé définitivement ” l’industrie hôtelière

L’un des plus grands restaurateurs de Grande-Bretagne a brutalisé le nouveau système sévère du gouvernement en condamnant à mort le secteur hôtelier.

Richard Caring, qui possède des chaînes dont The Ivy and Bill’s, estime que plus d’un tiers de son industrie a été si malmenée par des verrouillages qu’elle ne se remettra jamais.

M. Caring a déclaré à MailOnline: “ Ce gouvernement rebondit d’un mur sur un autre, son inexpérience et son inefficacité se manifestent clairement dans la manière dont il a géré cette terrible pandémie jusqu’à présent.

«Il a tourné à la fois son inexpérience et son inefficacité contre l’industrie hôtelière de ce pays.

«Déjà, ce qui était la deuxième plus grande industrie de ce pays a été définitivement décimée d’au moins 35%, pour ne jamais revenir.

Boris Johnson a imposé jeudi des règles brutales de niveau 2 et 3 à 99% de l’Angleterre, la catégorie supérieure interdit toutes les activités d’accueil, tandis que l’autre autorise les pubs à rester ouverts uniquement s’ils servent de la nourriture.

Richard Caring, propriétaire de chaînes de restaurants dont The Ivy and Bill’s, a mis le gouvernement en pièces pour son “ inexpérience et son inefficacité ” dans ses relations avec Covid

Un restaurant fermé sur le Strand dans le centre de Londres lors du deuxième verrouillage national au début du mois

M. Caring a désigné comme particulièrement vulnérables les villes de Manchester, Leeds, Birmingham et Bristol “ où l’industrie hôtelière, accrochée par ses ongles, espérait être en mesure de gagner des revenus pendant leurs semaines les plus chargées de l’année ”.

Les villes mentionnées par M. Caring ont toutes été plongées dans le niveau 3, ce qui signifie qu’elles passeront effectivement au verrouillage sous un autre nom le 2 décembre.

La seule misère sur laquelle ces restaurants et bars désespérés peuvent désormais compter est les commandes à emporter.

M. Caring a averti que “survivre jusqu’en janvier / février sera un cauchemar car le premier trimestre de l’année est toujours le plus difficile”.

“Pour ces employés malheureux en congé, je redoute de penser à combien de centaines de milliers de personnes sont désormais effectivement au chômage”, a-t-il ajouté.

Les restrictions de niveau devraient durer au moins jusqu’en avril et, selon un dossier du chien de garde du Trésor, pourraient se produire au milieu de l’année prochaine.

M. Caring demande: «Pourquoi ce pays est-il celui dont l’économie souffrira le plus?

«Pourquoi ce pays a-t-il l’un des pires décès par COVID par habitant au monde?

«En ce qui concerne l’hospitalité et la compréhension actuelle du gouvernement, la mort ne fera que s’intensifier.

L’économie britannique est en train de regarder le baril de sa pire récession depuis le Grand Gel de 1709 et est parmi les plus touchées d’Europe, avec la France, l’Espagne et l’Italie.

Et malgré la fermeture des écoutilles, la Grande-Bretagne a l’un des pires taux de mortalité au monde (cinquième au total) et par habitant, les pays sont classés comme suit: Belgique, Pérou, Italie, Espagne et Royaume-Uni.

Toutes les places sauf trois seront plongées dans les rangs trois ou deux (indiqués en rouge et orange) lorsque la fermeture nationale de l’Angleterre se terminera mercredi.

À titre d’exemple de «l’inexpérience» du gouvernement, M. Caring a souligné la règle du couvre-feu, qui se trouve toujours aux niveaux 1 et 2 du nouveau système.

Il a déclaré: “ Le couvre-feu ridicule de 22 heures n’a fait que détruire davantage l’industrie tout en jetant des dizaines de milliers de personnes ensemble en masses incontrôlées.

“ Le gouvernement a continué avec incompétence, même après avoir été informé (même par les scientifiques) que cela ne ferait qu’accroître la propagation du virus, tout en détruisant davantage une industrie déjà à genoux. ”

Dans le cadre des allocations annoncées aujourd’hui, seulement 700 000 personnes – 1% de la population – seront soumises au degré de restriction le plus souple. Avant le 5 novembre, il y en avait 29 millions au niveau le plus bas.

Pendant ce temps, environ 55 millions de résidents se trouveront dans les deux niveaux les plus difficiles après la fin du verrouillage national général le 2 décembre.

Cela a déclenché un énorme contrecoup, avec de la colère face à l’absence de seuils clairs pour entrer et sortir des Tiers, et de nombreux députés locaux dans les zones à faible infection, furieux d’être regroupés avec les points chauds à proximité.

Le gouvernement a publié une explication narrative des raisons pour lesquelles chaque domaine entre dans chaque niveau, mais a rejeté les appels à utiliser des points de déclenchement numériques.

Un grand nombre de hauts conservateurs ont menacé de se rebeller lors d’un vote serré sur les plans la semaine prochaine.

Boris Johnson a supplié ce soir les gens de monter à bord avec de nouveaux niveaux, insistant sur le fait qu’il existe une voie de “ fuite ” pour les zones des niveaux supérieurs – uniquement pour le chef médical Chris Whitty pour avertir immédiatement que le niveau 1 est un vain espoir

Bien que Londres et Liverpool aient été épargnés par le niveau 3 le plus dur, il sera importé pour d’énormes pans du pays, y compris la majeure partie du nord, une grande partie des Midlands, tout le Kent et Bristol – mettant une boule de démolition dans les pubs, les restaurants et les clubs sont désormais contraints de fermer sauf pour les plats à emporter.

Seuls Cornwall, Scilly et l’île de Wight ont été placés dans le niveau 1 le plus lâche, ce qui permet de socialiser à l’intérieur des maisons et des pubs soumis à la règle des six.

En conséquence, la majeure partie de l’Angleterre sera interdite de se mélanger à l’intérieur avec d’autres ménages, à l’exception de cinq jours à Noël.

Il est peu probable que les travaillistes s’opposent aux mesures, ce qui signifie qu’elles passeront presque certainement – malgré la rébellion d’arrière-ban qui pourrait ensanglanter le nez du Premier ministre.