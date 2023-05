Le gouvernement britannique a créé les conditions qui ont conduit aux émeutes de Cardiff, déclare Mark Drakeford

Le premier ministre gallois a accusé le gouvernement britannique d’avoir créé les mauvaises conditions sociales qui ont constitué la toile de fond des émeutes de Cardiff en érodant systématiquement la vie communautaire, les services publics et les revenus des citoyens.

Mark Drakeford, qui représente la région d’Ely où les émeutes ont éclaté lundi soir après la mort de deux adolescents, a déclaré que les services publics et le niveau de vie des gens y avaient diminué pendant 13 ans de régime conservateur.

Le premier ministre était un travailleur de la justice pour les jeunes à Ely lorsque les émeutes du pain ont eu lieu en 1991, et il a dit qu’il y avait des parallèles entre les deux événements. « Ce sont 13 ans d’érosion, d’érosion systématique, des choses qui soutiennent la vie communautaire », a-t-il déclaré. « Vous effilochez le tissu social à vos risques et périls, et nous verrons ce qui s’est passé lundi. »

Drakeford, qui rencontrait vendredi des dirigeants communautaires à Ely, a déclaré qu’il acceptait que le gouvernement gallois dirigé par les travaillistes et le conseil de Cardiff aient des questions à répondre sur la manière dont ils soutenaient la région. Il a laissé entendre qu’il pensait que la police avait peut-être commis des erreurs dans sa gestion des émeutes.

La perturbation a suivi la mort de Kyrees Sullivan, 16 ans, et Harvey Evans, 15 ans, après que le vélo électrique sur lequel ils se trouvaient a été suivi par un fourgon de police. Des véhicules ont été incendiés et 15 policiers ont été blessés, dont 12 ont dû être hospitalisés.

Vendredi soir, un millier de personnes se sont rassemblées pour une veillée à l’endroit où les adolescents sont morts. Les personnes en deuil tenant des ballons bleus et des t-shirts blancs se sont rassemblées autour des hommages et des messages floraux, avec des dizaines de fusées éclairantes bleues et orange allumées.

Des centaines de ballons bleus ont rempli le ciel en hommage aux adolescents et des feux d’artifice ont été tirés. Plusieurs personnes étaient en larmes lorsque les ballons ont été lâchés et un moment de silence a été observé avant que la foule n’éclate en applaudissements.

Les membres de la famille présents ont révélé que le vélo électrique monté par les deux adolescents était un cadeau de 16e anniversaire.

La tante de Harvey, Hayley Murphy, a déclaré à la BBC qu’il avait adoré les vélos électriques et les scooters, et que le cadeau avait été acheté pour son anniversaire le mois prochain.

« Son père avait l’habitude de l’emmener faire du vélo hors route dans les montagnes chaque semaine depuis qu’il avait trois ans », a-t-elle déclaré.

Initialement, la police et commissaire au crime du sud du Pays de Galles, Alun Michael, a déclaré que l’émeute de lundi avait été déclenchée par de fausses rumeurs selon lesquelles il y avait eu une poursuite policière.

Ce n’est qu’après que le Guardian et d’autres médias ont trouvé des images de vidéosurveillance montrant les garçons suivis que la police a admis que cela s’était produit, mais ils ont toujours refusé de s’excuser. L’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC) enquête sur les actions de la police du sud du Pays de Galles.

Hommages floraux laissés à Kyrees Sullivan et Harvey Evans dans le quartier Ely de Cardiff. Photographie: Rod Minchin / PA

Drakeford a déclaré au Guardian que ce qui s’était passé était « profondément, profondément affligeant ». « Tout d’abord, et avant tout, bien sûr, pour ces jeunes hommes qui ont perdu la vie, ainsi que pour leurs familles et leurs amis. Difficile d’imaginer ce qu’ils vont vivre.

«Mais je me sens aussi désespérément triste pour cette communauté plus large d’Ely, qui est pleine de gens qui travaillent dur et absolument décents, qui ne demandent rien de plus que de vivre leur vie en paix. Et pour eux, les dommages à la réputation causés à la région par ce genre d’événements, c’est juste un poids énorme sur leurs épaules.

Il a toutefois ajouté que les émeutiers devaient rendre des comptes. « Il y a des gens dont les propres comportements étaient absolument indéfendables », a-t-il déclaré. « Ils doivent en être tenus responsables et il se peut qu’il y ait eu des pannes de service dans la nuit – nous en apprendrons une fois l’enquête indépendante terminée. »

Lorsqu’on lui a demandé si son gouvernement aurait dû faire plus pour Ely, il a répondu: «Je pense que tous les niveaux de gouvernement et tous les aspects du gouvernement ont raison de se regarder dans le miroir et de poser exactement cette question. Nous le ferons donc certainement en tant que gouvernement gallois. »

Avant d’entrer en politique, Drakeford avait travaillé comme agent de probation, travailleur de la justice pour les jeunes et chef de projet de Barnardo dans les régions d’Ely et de Caerau, à l’ouest du centre-ville. Il travaillait dans la région lorsque les émeutes du pain d’Ely en 1991 ont eu lieu, les troubles auraient commencé par une dispute entre deux commerçants.

« Je sais qu’il faut juste des années pour se remettre de ce genre d’événements », a déclaré Drakeford. « Fondamentalement, il me semble que les difficultés de 1991 se sont produites 13 ans après un gouvernement conservateur et nous voici, par hasard autant qu’autre chose, 13 ans après un gouvernement conservateur.

« Ce qu’ils ont en commun, c’est que c’est 13 ans d’érosion, d’érosion systématique des choses qui soutiennent la vie communautaire.

« De nombreuses personnes à Ely dépendront des prestations de sécurité sociale pour leur revenu hebdomadaire. Ils ont été systématiquement érodés au cours des 13 dernières années. Les gens ont de moins en moins de quoi vivre et voient leurs factures augmenter chaque jour. La lutte n’est pas théorique pour ces gens, c’est quelque chose qui compte et qui mord dans leur vie chaque jour de la semaine.

«Et les services publics qui sont là pour essayer de les aider à traverser tout cela ont également eu 13 ans de budgets réduits chaque année. Je ne pense donc pas que vous puissiez comprendre ce qui s’est passé à Ely sans comprendre ce genre de cause fondamentale.

Dans une mise à jour vendredi, le FIPOL a déclaré qu’il examinait les récits initiaux des policiers qui suivaient les garçons et que l’un de ses objectifs était d’établir s’ils poursuivaient le couple.

Il a dit qu’il enquêtait:

La nature de l’interaction de la police avec les deux garçons avant la collision et la pertinence des décisions et actions des agents.

Si à un moment quelconque les décisions et actions des agents dans le véhicule de police constituaient une poursuite.

Si l’interaction entre les agents et les garçons a été signalée de manière appropriée par les agents avant et après la collision.

Si les actions et les décisions de la police du sud du Pays de Galles concernant l’interaction étaient conformes à la législation, aux politiques et procédures locales et nationales.

Le directeur du FIPOL pour le Pays de Galles, David Ford, a déclaré: « Nous serions heureux que toute personne à qui nous n’avons pas encore parlé, qui pense avoir des images ou avoir été témoin de quoi que ce soit de pertinent entre 17h35 et 18h10 lundi, se présente à nous. »