Le plan appelle le gouvernement à fournir des vaccins à des groupes prioritaires d’environ 51 millions de personnes, soit un peu moins de 25% des 212 millions de Brésiliens. La première des quatre phases de vaccination de ces groupes comprend les professionnels de la santé, les personnes de plus de 80 ans et les peuples autochtones.

Cependant, le document, signé par le ministre de la Santé Eduardo Pazuello, précise que «l’interruption de la circulation du COVID-19 sur le territoire national dépend d’un vaccin très efficace» administré à plus de 70% de la population.

Aucune date n’est donnée pour commencer à administrer les vaccins. Le régulateur brésilien de la santé, Anvisa, n’a encore approuvé l’utilisation d’aucun vaccin contre le coronavirus dans le pays.

En outre, le plan indique que pour éviter l’effondrement des services de santé brésiliens, il peut être nécessaire de « maintenir les mesures de distance sociale pendant 1 à 2 ans » – le type d’atténuation de la pandémie souvent critiqué par Bolsonaro, qui réclame des dommages économiques dus aux verrouillages. et d’autres restrictions pandémiques feront plus de dégâts au pays que les maladies et les décès dus au virus.

Bolsonaro, qui s’est remis du COVID-19 plus tôt cette année et a déclaré qu’il n’imposerait pas la vaccination, a été la cible de critiques de la part de plusieurs gouverneurs d’État brésiliens et d’experts de la santé sur ce qu’ils considèrent comme un retard du gouvernement fédéral dans l’organisation d’un plan de vaccination.

Le Brésil a enregistré plus de 180000 décès dus au COVID-19, le deuxième nombre le plus élevé au monde. Ces dernières semaines, le nombre d’infections à coronavirus s’est accéléré et plusieurs États signalent une occupation des lits de soins intensifs des hôpitaux au-dessus de 80%.

Bolsonaro, quant à lui, a déclaré lors d’une cérémonie officielle jeudi que le Brésil vivait « la fin de la pandémie ».

Le gouvernement de Sao Paulo, Joao Doria, accuse le gouvernement de traîner à pied et a déjà dévoilé son propre plan de vaccination pour son État qui vise à commencer les vaccinations le 25 janvier.