Le gouvernement brésilien commence à expulser des milliers de personnes de deux territoires autochtones d’Amazonie

SAO PAULO (AP) — Le gouvernement brésilien a commencé lundi à expulser des personnes de deux territoires autochtones, une mesure qui affectera des milliers de personnes vivant au cœur de la région. la forêt Amazonienne.

L’agence de renseignement sud-américaine ABIN a déclaré dans un communiqué que l’objectif était de restituer les terres d’Apyterewa et de Trincheira Bacaja dans l’État de Para aux peuples d’origine. Il n’a pas été précisé si l’expulsion des non-autochtones s’était déroulée de manière entièrement pacifique.

Les territoires sont situés autour des municipalités de Sao Felix do Xingu, Altamira, Anapu et Senador Jose Porfirio, dans l’État de Para. Le gouvernement brésilien a déclaré que la Cour suprême du pays et d’autres juges avaient ordonné l’opération.

Les groupes autochtones estiment que plus de 10 000 non-Autochtones vivent dans les deux territoires. ABIN a déclaré que jusqu’à 2 500 autochtones vivent dans 51 villages.

« La présence d’étrangers sur les terres autochtones menace l’intégrité des (peuples) autochtones et provoque d’autres dommages, tels que la destruction des forêts », a déclaré l’agence dans son communiqué. Il ajoute qu’environ 1 600 familles vivent illégalement dans cette région, certaines étant impliquées dans des activités illégales telles que l’élevage de bétail et l’exploitation de l’or. « Ils détruisent également la végétation indigène. »

Le territoire d’Apyterewa a connu la plus grande déforestation de toutes les terres autochtones du Brésil pendant quatre années consécutives, selon les données officielles. Des images obtenues par les médias locaux et partagées sur les réseaux sociaux en septembre montraient des centaines de personnes non autochtones vivant dans une ville nouvellement construite avec des restaurants, des bars et des églises au cœur des terres des Parakana.

Parmi les autres autorités qui ont participé à l’action de lundi figuraient le ministère brésilien des Peuples indigènes, l’agence de protection de l’environnement IBAMA, la police fédérale et les forces armées, entre autres. Plusieurs de ces organismes ont été défigurés et n’ont pas fait grand-chose pour protéger les territoires des peuples autochtones sous l’administration d’extrême droite de l’ancien gouvernement. Le président Jair Bolsonaro entre 2019 et 2022.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a commencé à reconstruire les agences de protection de l’environnement et a jusqu’à présent créé huit zones protégées pour les peuples autochtones. Peu après le début de son mandat, son gouvernement expulsé des milliers d’orpailleurs de l’immense territoire autochtone Yanomami dans l’État du Roraima, au nord du pays.

Cette année, les autorités étatiques et fédérales ont également délogé les accapareurs de terres du territoire de l’Alto Rio Guama. Ils menacé d’expulsion forcée de ces colons qui ne partaient pas, et s’est engagé à éliminer les routes d’accès et les installations irrégulières ; presque tous les résidents illégaux sont partis volontairement.

L’empiètement sur ces territoires au cours des dernières années a incité jeudi le plus haut tribunal du Brésil à consacrer les droits fonciers des Autochtones en refusant une poursuite soutenue par des agriculteurs qui cherchaient à empêcher un groupe autochtone d’étendre la taille de sa revendication territoriale.

Dans l’affaire portée devant le tribunal, l’État de Santa Catarina a fait valoir que la date de promulgation de la Constitution brésilienne – le 5 octobre 1988 – devrait être la date limite à laquelle les peuples autochtones doivent avoir déjà physiquement occupé leurs terres ou se battre légalement pour réoccuper leur territoire. Neuf des 11 juges de la Cour suprême du Brésil se sont prononcés contre cet argument, une décision qui a des implications considérables pour les territoires du pays.