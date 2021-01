Le gouvernement brésilien a été accusé d’avoir délibérément permis au coronavirus de se propager alors que le nombre de morts dans le pays s’élevait à plus de 222000.

Les autorités essayaient «intentionnellement» d’infecter le public avec Covid, selon une étude d’une grande université.

Le Centre de recherche en droit de la santé publique de l’Université de Sao Paulo et Conectas Direitos Humanos – l’une des organisations judiciaires les plus respectées d’Amérique latine – collectent et analysent les données depuis mars 2020.

Le document obtenu par le journal espagnol El Pais déclare: « Nos recherches ont révélé l’existence d’une stratégie institutionnelle, promue par le gouvernement fédéral, menée par la présidence de la République, qui cherche intentionnellement à assurer la propagation du virus. »

Cela survient 10 mois après que le président Jair Bolsonaro ait rejeté avec désinvolture le virus mortel comme « une simple grippe ».

En analysant les données, même si elles peuvent être incomplètes, les chercheurs ont constaté qu’il y avait « l’engagement et l’efficacité du travail du gouvernement fédéral en faveur de la propagation extensive du virus sur le territoire brésilien ».

Et ils soutiennent que la propagation du virus est venue délibérément dans le but « de reprendre l’activité économique le plus rapidement possible et à tout prix ».

Le Brésil a maintenant le deuxième plus grand nombre de décès de Covid au monde – avec un nombre de morts atteignant presque un quart de million.

Alors que la stratégie de contrôle des virus du gouvernement brésilien était un « choix politique fait par les chefs de gouvernement donnant la priorité à la protection économique », les chercheurs ont conclu qu’il s’agissait en fait d’une « violation sans précédent du droit à la vie et du droit à la santé pour les Brésiliens ».

‘A PROPAGÉ LE VIRUS’

Coordonnés par Deisy Ventura, professeur en éthique de la santé mondiale et l’un des juristes les plus respectés du Brésil, les résultats montrent que le plan d’urgence Covid initial du pays, élaboré en février dernier, ne faisait aucune référence aux «droits de l’homme, à l’éthique ou aux droits fondamentaux libertés « .

En plus d’examiner les actes fédéraux pendant la pandémie, la recherche étudie également comment les personnalités politiques brésiliennes ont utilisé la propagande et les fausses nouvelles «dans le but de discréditer les autorités sanitaires».

Dans un exemple du 17 mars de l’année dernière, le président Jair Bolsonaro a déclaré: «La mauvaise partie dans tout cela est l’hystérie, elle agit comme si c’était la fin du monde.

« Une nation comme le Brésil ne s’en débarrassera que lorsqu’un certain nombre de personnes seront infectées et créeront des anticorps. »

Interrogé sur le fait que le nombre de morts au Brésil dépassait celui de la Chine, M. Bolsonaro a déclaré le 28 avril: « Et alors? Désolé, que voulez-vous que je fasse?

« Mon nom de famille est peut-être Messie (Messie), mais je ne fais pas de miracles. »

Et le 10 novembre de l’année dernière, lors d’une cérémonie officielle, le président a déclaré: «Tout en ce moment est pandémie ceci, pandémie cela. Allez, ça doit s’arrêter.

«Je suis désolé pour les morts, je le suis. Nous mourrons tous un jour. Il ne sert à rien d’essayer d’y échapper, d’échapper à la réalité. Nous ne pouvons plus être un pays de poule mouillées, allez.

La recherche va même jusqu’à affirmer que la propagande a aidé à promouvoir des manifestations et des émeutes contre les mesures de santé publique – qui étaient nécessaires pour arrêter la propagation du coronavirus au Brésil.

Le journal espagnol El Pais est également intervenu, affirmant que le rapport a provoqué un choc et un malaise « parce qu’il systématise la production explicite de maux mis en action par Bolsonaro et son gouvernement pendant près d’un an de la pandémie ».

Au moins trois demandes ont été envoyées à la Cour pénale internationale, liant le génocide et autres crimes contre l’humanité aux actions de Bolsonaro et de membres de son gouvernement pendant la pandémie, selon le journal.

Et plus de 60 demandes de destitution du président ont été adressées à la Chambre des députés.

Cela survient alors que le Brésil a vu doubler les décès de Covid alors que ses hôpitaux manquaient d’oxygène tandis qu’une nouvelle souche du virus mortel était détectée en Amazonie.

Les responsables de la santé et les scientifiques ont suggéré que la mutation pourrait être à l’origine de la flambée des trois dernières semaines, qui a vu des records quotidiens établis pour les cas et les décès.

Les hôpitaux du pays sont débordés car le Brésil a enregistré le deuxième plus grand nombre de décès au monde avec 222 775 personnes.

On craint que la nouvelle souche puisse alimenter la propagation, car les scientifiques brésiliens pensent que la mutation Covid pourrait augmenter le taux de transmission – comme les variantes détectées en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

On pense que la variante est apparue dans l’état de la jungle nordique d’Amazonas et on craint qu’elle n’ait pu toucher le Royaume-Uni.

Les médecins et les infirmières ont plaidé pour obtenir de l’aide alors que les hôpitaux manquent d’oxygène et que des camions frigorifiques sont transportés pour stocker les corps.