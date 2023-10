Le gouvernement bloque la libération automatique du meurtrier de sa femme

Un homme qui a tué sa femme avec un marteau a vu sa libération automatique de prison bloquée par le gouvernement.

Joanna Simpson, 46 ans, a été matraquée à mort par Robert Brown à Ascot, dans le Berkshire, en octobre 2010.

L’ancien capitaine de British Airways, reconnu coupable d’homicide involontaire, devait être libéré en novembre après avoir purgé la moitié de sa peine de 26 ans de prison.

Le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, a déclaré qu’il avait renvoyé l’affaire devant la Commission des libérations conditionnelles, dans le cadre de ses pouvoirs de protection du public.

Réagissant aux derniers développements, la mère de Mme Simpson, Diana Parkes, a déclaré : « C’est une joie incroyable mais malheureusement ce n’est pas encore fini, nous devons encore passer par la commission des libérations conditionnelles et espérer qu’ils verront à quel point Brown est méchant et donneront le droit décision. »

S’exprimant sur BBC Breakfast, elle a ajouté : « C’est assez épuisant émotionnellement de traverser tout cela et de devoir revivre la mort de Jo pour les enfants également, donc nous avons bon espoir que les choses s’améliorent pour nous maintenant.

« Nous nous réjouissons simplement en ce moment et prions pour le meilleur. »

La meilleure amie de Mme Simpson, Hetti Barkworth-Nanton, qui préside également Refuge, une association caritative contre la violence domestique, a déclaré : « Cela a été un long combat. Nous vivons avec cette ombre sur nos vies depuis douze ans et demi. »

Brown a tué le millionnaire chez elle, à portée de voix de leurs deux enfants, alors âgés de neuf et 10 ans, a déclaré un tribunal précédemment.

Il a enterré son corps dans une tombe préalablement creusée à Windsor Great Park avant d’avouer à la police le lendemain.

L’ancien pilote, aujourd’hui âgé de 59 ans, a été déclaré non coupable de meurtre après que le jury a été informé que l’âpre procédure de divorce du couple l’avait mis dans un état de stress considérable.

Il a été condamné à 24 ans de prison pour homicide involontaire et à deux ans supplémentaires pour entrave à l’intervention d’un coroner.

La famille de Mme Simpson a rencontré le secrétaire à la Justice Alex Chalk et son prédécesseur Dominic Raab pour tenter de bloquer la libération de Brown.

M. Chalk a déclaré : « Joanna Simpson a été matraquée et enterrée par Robert Brown, ce qui a laissé deux enfants sans mère et causé un préjudice irréparable à sa famille et à ses proches.

« J’ai pris l’engagement envers la famille de Joanna d’accorder à cette affaire toute mon attention personnelle.

« Après avoir examiné toutes les informations dont je disposais, j’ai bloqué la libération automatique de Brown et j’ai renvoyé cette affaire devant la Commission des libérations conditionnelles en utilisant les pouvoirs que nous avons introduits pour protéger le public contre les délinquants les plus dangereux. »

La mère de Mme Simpson, Diana Parkes, a déclaré : « Nous espérons que la Commission des libérations conditionnelles comprendra à quel point Robert Brown est dangereux et nous craignons pour la sécurité de notre famille, des amis de Jo et de toute femme avec laquelle il pourrait nouer une relation à l’avenir. »

Le gouvernement a déclaré que la Commission des libérations conditionnelles examinerait l’affaire « en temps voulu ».

