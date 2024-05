Une nouvelle loi du travail concernant les travailleuses du sexe belges permettra à un proxénète d’exiger du gouvernement une médiation dans les cas où une prostituée refuse trop fréquemment des relations sexuelles avec des clients. Les militants anti-prostitution affirment que la loi permettra aux gérants de prostituées de « Renforcer davantage et maintenir leur pouvoir. »

Adoptée plus tôt ce mois-ci, la loi permet aux travailleuses du sexe d’obtenir des contrats de travail auprès de leurs proxénètes. Ces contrats classent les prostituées parmi les employées de l’hôtellerie et leur donnent droit à une assurance maladie, à une pension, à des allocations de chômage, à des vacances et à un congé de maternité.

Les proxénètes doivent être autorisés par le gouvernement à délivrer des contrats de travail et doivent permettre aux prostituées de refuser ou d’arrêter les relations sexuelles avec leurs clients pour quelque raison que ce soit. Cependant, si une prostituée refuse ou arrête les relations sexuelles plus de dix fois en six mois, son proxénète peut ouvrir un conflit de travail et faire appel à un médiateur gouvernemental.

La Belgique a décriminalisé le travail du sexe en 2022, permettant aux prostituées de travailler en tant qu’indépendantes. Cependant, l’emploi d’une travailleuse du sexe sous contrat reste une infraction pénale, ce qui signifie que les accords entre proxénètes et prostituées existent dans une zone grise juridique et ne contiennent aucune protection juridiquement contraignante pour la prostituée.















L’UTSOPI, un syndicat des travailleuses du sexe en Belgique, a salué la nouvelle loi. « Sans loi du travail, les travailleuses du sexe seraient toujours légalement discriminées. » » a déclaré le porte-parole de l’UTSOPI, Daan Bauwens, dans un communiqué. « C’est maintenant fini. »

« Nous espérons que d’autres pays copieront ce texte, comme ils l’ont fait sur des sujets tels que le mariage homosexuel, l’avortement, l’euthanasie et les droits des transgenres. » » a ajouté Bauwens.

Cependant, la militante anti-exploitation Andrea Heinz a soutenu que le nouveau modèle permet simplement aux proxénètes de « devenir des « gestionnaires » avec le soutien de l’État pour renforcer et maintenir leur pouvoir. »

« Les proxénètes considèrent les femmes qu’ils vendent comme des produits et non comme des personnes méritant pleine dignité et respect. » Heinz a écrit sur X (anciennement Twitter). « Et « médiateur du gouvernement »… Qu’est-ce que c’est ? Quelqu’un pour arbitrer les « contrats » proxénète-victime, c’est-à-dire. encouragez gentiment les femmes à retourner dans le lit du bordel lorsqu’elles « ne remplissent pas leurs obligations ». [sexual] obligations ?’

Selon les estimations officielles de 2022, il y aurait environ 3.000 travailleuses du sexe actives en Belgique. Cependant, certaines études estiment ce chiffre à dix fois plus élevé. La Police Fédérale Belge revendiqué en 2015, environ 26 000 femmes travaillaient comme prostituées et 80 % d’entre elles étaient exploitées par des gangs de trafiquants venus de Bulgarie, de Roumanie, d’Espagne, du Portugal, de Hongrie et du Nigeria, entre autres pays.