Le gouvernement avertit le public de ne pas être «trop optimiste» alors que les cas de Covid augmentent à nouveau

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a averti le public de ne pas être « trop ​​optimiste » que la bataille du Royaume-Uni contre Covid touchait à sa fin, alors que le nombre d’infections augmentait à nouveau.

Les dernières données du gouvernement ont montré que les cas de Covid ont légèrement augmenté pour atteindre 27 734 mercredi – mettant fin à sept jours consécutifs de baisse des chiffres.

« La vérité est que, en ce qui concerne le nombre de cas, personne ne sait vraiment où ils vont aller ensuite », a déclaré M. Javid lors d’une visite sur un site de vaccination à Londres.

« On a déjà vu avec la variante Delta, une nouvelle variante apparue l’année dernière, plus contagieuse que la précédente, que les choses peuvent changer. Et donc, je pense qu’il est important de rester prudent, de ne pas devenir trop optimiste.

Il fait suite aux commentaires d’un ministre anonyme qui a déclaré au Courrier quotidien que la crise de Covid était « partout sauf cris » et était sur le point de devenir « quelque chose avec lequel vous vivez ».

Mais Boris Johnson a insisté sur le fait qu’il était « beaucoup, beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions » de la récente baisse des cas, déclarant mercredi à LBC que la propagation du virus « présente toujours un risque important ».

Malgré les appels à la prudence, le gouvernement a décidé d’autoriser les voyageurs américains et européens entièrement vaccinés à entrer sans avoir besoin de mettre en quarantaine – une décision condamnée comme « imprudente » par les travaillistes.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré : « Chaque État américain fait les choses différemment. Ils n’ont pas de National Health Service qui a un programme de vaccination comme nous le faisons avec les certifications.

Elle a ajouté : « Nous risquons de revenir en arrière et notre économie en souffrira. Et nous l’avons vu avec la variante Delta qui est entrée dans le pays.

Le premier ministre gallois Mark Drakeford a également averti qu’il y avait un « risque » d’augmentation de la transmission de la décision du gouvernement britannique de laisser des personnes des États-Unis et de l’UE visiter l’Angleterre. « Nous aurions adopté une approche différente pour les voyages internationaux », a-t-il déclaré.

Cependant, M. Javid a déclaré qu’il n’avait « aucune inquiétude » à propos de cette décision, affirmant que le succès du déploiement du vaccin au Royaume-Uni avait aidé à construire un « mur de défense ».

Le secrétaire à la Santé a ajouté : « Les pays qui font partie de l’annonce d’aujourd’hui, les États-Unis et les pays européens, ont également des programmes de vaccination très réussis.

«Je pense qu’il est donc très sensé de dire que si vous avez été frappé à deux reprises – ce sera une exigence claire, cela sera vérifié – vous pouvez entrer au Royaume-Uni depuis des pays de la liste orange et ne pas avoir à vous isoler. . «

Pendant ce temps, M. Javid et M. Johnson ont tous deux déclaré que le gouvernement mettrait fin à l’obligation pour les contacts de Covid de s’auto-isoler lorsqu’ils seraient « pingés » le 16 août. Le Premier ministre a déclaré que le calendrier était « cloué », sans possibilité de date de révision.

Mais des questions ont été soulevées sur le plan du gouvernement visant à atténuer la « pingdémie » en élargissant les sites de test visant à permettre aux travailleurs clés d’éviter l’auto-isolement.

Seuls environ 200 des 2 000 sites de test quotidiens promis par le gouvernement sont opérationnels, et des centaines d’entre eux ne le seront pas avant la fin du mois prochain – deux semaines après la date du 16 août à laquelle l’exigence sera levée.

Le directeur général de la Road Haulage Association pour les politiques et les affaires publiques, Rod McKenzie, a déclaré L’indépendant il a rendu le stratagème « totalement inutile » et accusant le gouvernement de « retarder » jusqu’au 16 août.

La dispute survient alors que le secrétaire à la Santé a insisté sur le fait que les jeunes adultes considèrent la vaccination comme « libératrice ». Les ministres se sont distanciés de la suggestion de Michael Gove selon laquelle les personnes qui refusent les jabs sont « égoïstes ».

Lorsqu’on lui a demandé si le ministre du Cabinet Office avait raison de dire qu’il était « égoïste » d’éviter de se faire piquer, M. Javid a répondu : « Ce que je dirais, c’est : pourquoi ne pas se faire vacciner ? Pour les jeunes, ils devraient considérer les vaccins comme libérateurs.

« Tout le monde veut voir un retour à la normale. Mais pour les jeunes qui veulent voyager, cela vous aide vraiment à vous faire vacciner, et c’est ainsi que les choses se passent et ces jeunes qui veulent ces vaccins, ils peuvent les obtenir ici et maintenant à travers le pays. »

M. Johnson a également rejeté la demande de M. Gove. Lorsqu’on lui a demandé si les refus de vaccins étaient « égoïstes », le Premier ministre a déclaré à LBC : « Non. Je pense que je dirais que si vous en obtenez un, vous faites quelque chose de très positif pour vous-même, pour votre famille.