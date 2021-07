Le gouvernement autrichien s’engage à trouver des alliés pour lutter contre l’immigration illégale après avoir proposé l’approche de la Commission européenne

S’exprimant mardi, Karl Nehammer a promis que l’Autriche prendrait l’affaire en main et travaillerait avec d’autres pays pour lutter contre l’immigration illégale, déclarant : « La Commission européenne ne réagit pas, donc nous réagissons nous-mêmes.

Le ministre autrichien a accusé la Commission d’avoir envoyé « les mauvais signaux » aux demandeurs d’asile voyageant en Europe pour se réfugier, alléguant que le bloc donne « des contrebandiers des milliers d’euros. »

La condamnation par Nehammer de l’organe exécutif de l’UE intervient après que l’Autriche a intensifié la surveillance de l’État oriental de la frontière du Burgenland avec la Hongrie, l’armée fédérale autrichienne et la police ayant lancé lundi des opérations dans la région. Le ministère autrichien de la Défense a également annoncé samedi qu’il déploierait jusqu’à 400 soldats supplémentaires à sa frontière avec la Slovénie et la Hongrie.

L’Autriche a ouvert le mois dernier des discussions sur la sécurité des frontières avec ses voisins, la Hongrie et la République tchèque. Les trois États partagent une position commune sur le rapatriement des migrants et sont en faveur d’un contrôle plus strict des frontières, ce qui, selon Nehammer, devrait être « en tête de l’agenda de l’UE ». Le ministre tchèque de l’Intérieur Jan Hamacek a partagé les préoccupations de l’Autriche, déclarant : « Nous sommes des pays qui regardent la migration avec les mêmes yeux. »

La migration est un sujet sensible en Autriche, qui s’est accentué suite au meurtre d’une fille de 13 ans fin juin. Les autorités autrichiennes ont arrêté trois demandeurs d’asile afghans soupçonnés de meurtre, et l’affaire a alimenté un débat national sur la question de l’expulsion des demandeurs d’asile qui commettent des crimes. Le Parti populaire autrichien a fait valoir que ces « qui cherchent refuge dans notre pays, mais piétinent nos valeurs et l’expriment dans leurs actions n’ont pas leur place dans notre pays ».

La capitale, Vienne, a également été secouée par une série de fusillades le 2 novembre 2020, avec un homme armé tuant quatre personnes et en blessant plus de 20 avant d’être abattu par la police. Les autorités ont qualifié l’auteur d’origine autrichienne de « Terroriste islamiste ».



