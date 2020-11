Le gouvernement autrichien renforce la protection des églises après l’attaque de Vienne à l’approche de Noël

L’Autriche a commencé à renforcer la sécurité dans ses églises et autres lieux de culte religieux, craignant des attaques imitatrices après qu’un homme armé islamiste ait tué quatre personnes dans un déchaînement au début du mois dans la capitale Vienne.

L’attaquant a peut-être également eu l’intention de cibler les lieux de culte, a déclaré jeudi le ministre de l’Intérieur Karl Nehammer.

«Il ne peut être exclu que l’auteur ait également voulu rechercher délibérément des victimes dans les églises», Nehammer a déclaré aux journalistes, citant les conclusions de l’enquête. “Il y aura donc une protection renforcée des installations de l’église dès aujourd’hui.”

Actuellement, il n’y a pas de menace concrète contre les lieux de culte, mais le ministre a expliqué que la sécurité est renforcée contre d’éventuelles attaques de copieurs dans la “phase sensible” de la période de Noël.

Nehammer a déclaré que davantage de policiers seraient présents devant les églises, les synagogues et autres institutions religieuses. Il a également souligné la nécessité de “solidarité sociale” à «lutter ensemble contre le terrorisme».

Selon le ministre, les officiers de «réaction rapide» et les patrouilles mobiles de la task force Cobra avec des véhicules blindés et des équipements lourds seront utilisés en cas de menaces terroristes ou d’événements dans lesquels des attaques ne peuvent être exclues.

Aussi sur rt.com Le chef antiterroriste de Vienne suspendu après une attaque meurtrière dans la capitale autrichienne

Le groupe de 60 membres examinant l’attaque du 2 novembre enquête sur 21 personnes et 10 suspects sont placés en détention provisoire pour des liens présumés avec l’attaque de Vienne. L’auteur, un homme de 20 ans qui est né et a grandi à Vienne, a été abattu par la police après avoir tiré sur des passants dans la rue et dans des bars.

Les autorités autrichiennes ont admis que des «erreurs intolérables» avaient été commises dans le traitement des renseignements sur l’attaquant. La police avait connaissance d’un “risque persistant et accru” d’attaques terroristes islamistes, selon un rapport publié par le ministère de l’Intérieur en 2019. Elle a mis en garde contre le “danger accru d’attaques à motivation islamiste” en Europe par des auteurs individuels radicalisés ou de manière autonome agissant en petits groupes.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!