Le gouvernement australien offrira des réparations aux communautés autochtones

Des décennies après avoir été expulsées de force de leurs terres, les « générations volées » en Australie recevront des réparations et une reconnaissance officielle pour le traumatisme qu’elles ont subi.

Jeudi, le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé le plan de mise en œuvre du Commonwealth pour combler l’écart visant à distribuer 378,6 millions de dollars sur cinq ans aux communautés autochtones.

Le but du plan est « de dire formellement, non seulement que nous sommes profondément désolés pour ce qui s’est passé, mais que nous en assumerons la responsabilité », a déclaré Morrison devant le Parlement.

Les générations volées font référence aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torres retirés des territoires du Commonwealth – le Territoire du Nord, le Territoire de la capitale australienne et Jervis Bay. Les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres sont apparentés à ceux qui habitaient l’Australie lorsque la Grande-Bretagne a commencé à coloniser le continent en 1788.

Il y avait environ 33 600 survivants de la génération volée en 2019, selon l’Institut australien de la santé et du bien-être.

Le plan de réparation offrira un paiement unique de 55 000 dollars « en reconnaissance du préjudice causé par le renvoi forcé ». Pour faciliter la guérison, un paiement unique de 7 000 $ sera offert.

Les survivants auront la possibilité de transmettre en toute confidentialité leurs histoires sur l’expulsion forcée à un officier supérieur du gouvernement. Ils peuvent recevoir des « excuses en personne ou écrites pour leur renvoi et le traumatisme qui en résulte », selon un communiqué de presse du Premier ministre.

« Le programme est un soutien pratique aux survivants de Stolen Generation pour répondre aux besoins sanitaires et économiques souvent complexes qui sont le résultat d’un retrait forcé et d’un retrait forcé seul », Fiona Cornfort, PDG de la Healing Foundation, un groupe représentatif de certains membres. de la génération volée, a déclaré dans un vidéo. « Des réparations pour reconnaître que la vérité est importante. »

La Healing Foundation et l’Australian Institute of Health and Welfare ont surveillé les effets durables du retrait forcé sur la génération volée. Une étude menée par l’AIHW a révélé que 88 % des survivants de la génération volée n’avaient pas terminé leur 12e année d’école et que 66 % ne possédaient pas de maison.

Parmi les survivants, 43% ont eu des jours sans argent pour les frais de subsistance de base, 43% ont été diagnostiqués avec un problème de santé mentale et 32% ont été victimes de discrimination.

Cornfort a déclaré que bien que les réparations soient un grand pas, elles ne sont pas « tout » et plus de travail est nécessaire pour guérir la génération volée.

