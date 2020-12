Le gouvernement fédéral introduira mercredi une première loi mondiale pour que Google et Facebook paient les agences de presse pour leur contenu.

La loi obligera les géants de la Silicon Valley à plusieurs milliards de dollars à négocier des frais avec les sociétés de presse dont les articles apparaissent sur leurs sites Web.

Si une négociation échoue, un arbitre indépendant interviendra et décidera des honoraires.

La bataille avec Big Tech sera suivie de près par les gouvernements du monde entier, notamment à Londres et à Washington, qui ont soulevé des inquiétudes quant au «duopole publicitaire» de Google et Facebook.

Le trésorier Josh Frydenberg et le ministre des Communications Paul Fletcher ont rédigé la loi après une enquête de trois ans menée par le régulateur australien de la concurrence, l’ACCC.

L’enquête a révélé que Google et Facebook ont ​​« un déséquilibre dans le pouvoir de négociation » lorsqu’ils traitent avec les entreprises de presse.

Le code s’appliquera initialement à Facebook NewsFeed et à la recherche Google. D’autres services de plate-forme numérique peuvent être ajoutés au Code à l’avenir s’il existe des preuves suffisantes pour établir qu’ils donnent lieu à un déséquilibre du pouvoir de négociation.

Que ferait la loi proposée? Le code prendra en charge les médias en: • encourager les parties à entreprendre des négociations commerciales en dehors du Code; • permettre aux plates-formes numériques de publier des offres standard, ce qui offre aux petites entreprises des médias d’information un moyen efficace de finaliser des accords avec des plates-formes numériques; • établir un cadre de négociation en vertu du Code qui permet aux deux parties de négocier de bonne foi et de conclure des accords contraignants; • veiller à ce qu’un arbitre indépendant soit en mesure de déterminer le niveau de rémunération qui devrait être payé dans le cadre d’un modèle d’arbitrage d’offre finale juste et équilibré si les parties ne parviennent pas à s’entendre; et • établir des normes minimales claires et applicables pour les plates-formes numériques, y compris exiger un préavis de 14 jours en cas de changements délibérés d’algorithme qui ont un impact sur les entreprises des médias d’information.

Plus tôt dans l’année, Google a menacé de facturer les Australiens pour l’utilisation de son moteur de recherche et Facebook a averti qu’il empêcherait les utilisateurs de partager des actualités si la loi était adoptée.

Mais M. Frydenberg a révélé qu’il avait eu des conversations constructives avec les dirigeants australiens des entreprises mardi et a suggéré qu’ils accepteraient la loi.

En plus du paiement du contenu, les mesures imposeraient également la transparence autour des algorithmes étroitement surveillés que les entreprises technologiques utilisent pour classer le contenu.

Le code obligera Google et Facebook à donner aux éditeurs un préavis de 14 jours pour tout changement d’algorithme susceptible d’avoir un impact significatif sur leur trafic.

Les régulateurs ont déclaré que Facebook et Google bénéficient non seulement financièrement de la diffusion des actualités, mais renforcent également leur statut de fournisseurs de nouvelles en Australie et collectent des données utilisateur qui sont utilisées pour améliorer leurs services.

Facebook profite également des boutons «J’aime» et «Partager» sur d’autres sites Web qui permettent à ses serveurs de suivre l’activité des gens et de leur envoyer des publicités personnalisées.

Facebook a déclaré la semaine dernière qu’il « cesserait d’autoriser les éditeurs et les personnes en Australie à partager des informations locales et internationales sur Facebook et Instagram » si la proposition devenait loi.

Dans une déclaration en juillet, Will Easton, directeur général de Facebook pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, a déclaré que la refonte proposée « ne comprenait pas la dynamique d’Internet ».

«Plus déroutant, cela obligerait Facebook à payer les agences de presse pour le contenu que les éditeurs placent volontairement sur nos plateformes et à un prix qui ignore la valeur financière que nous apportons aux éditeurs», a-t-il déclaré.

« En supposant que ce projet de code devienne une loi, nous arrêterons à contrecœur d’autoriser les éditeurs et les personnes en Australie à partager des informations locales et internationales sur Facebook et Instagram.

«Ce n’est pas notre premier choix – c’est notre dernier. Mais c’est le seul moyen de se protéger contre un résultat qui défie la logique et qui nuira, et non aidera, à la vitalité à long terme du secteur australien des nouvelles et des médias.

Easton a également accusé les régulateurs australiens d’avoir « ignoré des faits importants » au cours d’un long processus de consultation qui s’est terminé lundi.

Le régulateur « suppose que Facebook profite le plus de ses relations avec les éditeurs, alors qu’en fait l’inverse est vrai », a-t-il déclaré.

Toute personne utilisant Google en juin a été confrontée à un point d’exclamation jaune avec un lien vers une lettre ouverte adressée aux Australiens par le directeur général de la société en Australie, Mel Silva.

« Les actualités représentent une fraction de ce que les gens voient dans leur fil d’actualité et ne sont pas une source de revenus importante pour nous. »

Easton a déclaré que Facebook avait envoyé 2,3 milliards de clics sur des sites Web australiens au cours des cinq premiers mois de 2020, pour une valeur estimée à 200 millions de dollars australiens (110 millions de livres sterling).

Il se préparait également à apporter Facebook News en Australie, a-t-il déclaré – une fonctionnalité lancée aux États-Unis l’année dernière où le géant de la technologie paie les éditeurs pour les nouvelles.

« Au lieu de cela, nous nous retrouvons avec le choix de supprimer complètement les actualités ou d’accepter un système qui permet aux éditeurs de nous facturer autant de contenu qu’ils le souhaitent à un prix sans limites claires », a-t-il ajouté.

«Malheureusement, aucune entreprise ne peut fonctionner de cette façon.

En juin, Google a accueilli ses utilisateurs en Australie avec une lettre aux mots forts de son directeur général australien Mel Silva.

« Nous devons vous informer de la nouvelle réglementation gouvernementale qui nuira à la manière dont les Australiens utilisent la recherche Google et YouTube », indique la lettre de Mme Silva.

« Un projet de loi, le code de négociation des médias d’information, nous obligerait à vous fournir une recherche Google et YouTube considérablement pires, pourrait conduire à la transmission de vos données à de grandes entreprises d’information et mettrait en danger les services gratuits que vous utilisez. Australie.’

Un jour après avoir suggéré qu’ils pourraient cesser d’offrir des recherches gratuites, Google a fait marche arrière et a déclaré qu’il ne facturerait pas les utilisateurs.

« Nous n’avons pas dit que la loi proposée nous obligerait à facturer les Australiens pour la recherche et YouTube – nous n’avons pas l’intention de facturer aux utilisateurs nos services gratuits », a déclaré un porte-parole australien.

« Ce que nous avons dit, c’est que la recherche et YouTube, qui sont tous deux des services gratuits, sont menacés en Australie. »

Le trésorier australien, Josh Frydenberg, a déclaré que les lois proposées «créeraient un paysage médiatique plus durable et permettraient de payer pour le contenu original».

«L’Australie adopte des lois qui font progresser notre intérêt national. Nous ne répondons pas à la coercition ou aux menaces lourdes d’où qu’elles viennent », a déclaré M. Frydenberg.

Rod Sims, chef de la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC), a déclaré que la menace de Facebook était « intempestive et mal conçue ».

La nouvelle loi garantirait simplement que les entreprises de presse assiégées « peuvent obtenir un siège à la table des négociations avec Facebook et Google », a déclaré Sims.

« Facebook paie déjà certains médias pour le contenu d’actualité », a-t-il déclaré. « Le code vise simplement à apporter équité et transparence. »