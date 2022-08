Le gouvernement australien confiant dans la loi sur la réduction des émissions

CANBERRA, Australie (AP) – Le gouvernement australien a déclaré mercredi qu’il était convaincu que son objectif de réduction des gaz à effet de serre serait inscrit dans la loi après avoir négocié des amendements avec des sénateurs extérieurs aux rangs de la nouvelle administration.

Un projet de loi visant à consacrer l’engagement électoral du parti travailliste de centre-gauche de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Australie de 43% en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030 a été le premier texte législatif présenté au Parlement lorsqu’il a siégé la semaine dernière pour la première fois depuis les élections du 21 mai. .

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que son gouvernement avait négocié un soutien suffisant pour que le projet de loi soit adopté par le Sénat sans modifier l’engagement de 43 %.

“Je suis très confiant qu’il sera adopté par la Chambre des représentants et par le Sénat”, a déclaré Albanese aux journalistes.

Les 12 sénateurs du petit parti des Verts, qui souhaitent une réduction de 75% des émissions d’ici la fin de la décennie, avaient accepté de soutenir le projet de loi amendé, a déclaré le chef des Verts, Adam Bandt.

“Les Verts ont amélioré un projet de loi sur le climat faible et nous l’adopterons”, a déclaré Bandt au National Press Club.

“Mais la lutte pour arrêter les nouvelles mines de charbon et de gaz du Labour se poursuit et, dans ce Parlement, le seul obstacle à une action climatique plus forte est le Labour”, a ajouté Bandt.

Avec le soutien des Verts, le projet de loi n’a besoin que du soutien de l’un des six sénateurs non alignés restants pour obtenir une majorité dans la chambre de 76 sièges.

Albanese n’a pas précisé quel sénateur ou quels sénateurs avaient promis un soutien ni ce que son gouvernement avait concédé. Mais il a dit que les sénateurs en dehors du gouvernement n’avaient pas obtenu “tout un tas de choses qu’ils voulaient”.

« Nous avons clairement exprimé notre position. Il y aura des amendements adoptés à la Chambre des représentants qui sont sensés, qui sont conformes à notre position », a déclaré Albanese.

Les travaillistes disposent d’une faible majorité à la Chambre des représentants.

Le ministre du Changement climatique, Chris Bowen, a déclaré qu’un objectif légalement appliqué inciterait les entreprises à investir dans l’énergie propre.

“Il est maintenant très clair que notre législation sera adoptée par le Parlement”, a déclaré Bowen.

La coalition conservatrice qui a régné pendant neuf ans jusqu’aux élections ne bougera pas de son engagement pris à Paris en 2015 de réduire les émissions de 26 à 28 %.

Lorsque les travaillistes étaient au pouvoir pour la dernière fois entre 2007 et 2013, leurs plans climatiques avaient été rejetés comme trop ambitieux par les conservateurs et pas assez ambitieux par les Verts.

Les écologistes ont critiqué les Verts pour avoir rejeté un projet de loi travailliste en 2009 qui aurait fait payer les pollueurs pour leurs émissions de gaz à effet de serre par le biais d’un système d’échange de droits d’émission parce que les Verts voulaient des réductions plus importantes.

Les travaillistes et les Verts se sont mis d’accord sur une législation imposant une taxe sur le carbone à 350 des plus gros pollueurs d’Australie à partir de 2012, mais un gouvernement conservateur a supprimé la taxe deux ans plus tard.

Rod McGuirk, l’Associated Press