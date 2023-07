Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement a été accusé de vivre dans le «pays du coucou nuageux» alors qu’il continue de faire avancer son projet de loi visant à expulser les demandeurs d’asile qui arrivent illégalement dans le comté alors qu’ils n’ont nulle part où les envoyer.

Plusieurs membres de la Chambre des lords ont demandé le retrait du projet de loi sur la migration illégale, qui vise à détenir et à expulser tous les migrants par petits bateaux, à la lumière de la décision de la Cour d’appel de la semaine dernière selon laquelle l’accord avec le Rwanda est illégal.

Plusieurs nouvelles défaites ont été infligées au gouvernement lundi, avec des pairs soutenant des amendements limitant la détention des enfants et des femmes enceintes, insérant des protections pour les demandeurs d’asile LGBT+ et obligeant les demandes d’asile à être examinées pour toute personne non expulsée dans les six mois.

Un ministre a précédemment déclaré à ses pairs que le Rwanda était le seul pays où le Royaume-Uni avait « un accord avec ce pays pour les reprendre », bien que le gouvernement espérait conclure des accords similaires avec d’autres pays.

Mais il continue de soutenir les lois qui visent à permettre au ministère de l’Intérieur de détenir et d’expulser tous les migrants par petits bateaux sans tenir compte des demandes d’asile ou d’esclavage moderne.

La loi, qui est la clé de l’engagement de Rishi Sunak à « arrêter les bateaux », stipule qu’ils seront détenus pendant un minimum de 28 jours, ou plus si le ministre de l’Intérieur estime que cela « est raisonnablement nécessaire ».

Lord Carlile, son homologue de Crossbench, a réussi à faire pression pour un changement supprimant les pouvoirs de détention du ministre de l’Intérieur et les rendant aux tribunaux.

Il a déclaré que le gouvernement avait « quitté le monde de la réalité et de la loi et fait un voyage au pays des coucous nuageux ». « Nous n’arrêtons pas d’entendre des ministres quelque chose qui n’est pas basé sur la réalité, ils semblent avoir oublié qu’ils ont perdu l’affaire devant la Cour d’appel la semaine dernière », a ajouté Lord Carlile.

«Le fait est que nous, dans cette maison, sommes avant tout en droit d’attendre du gouvernement qu’il respecte la loi. Ils ne peuvent envoyer personne au Rwanda, c’est illégal.

Lord Carlile, un ancien avocat principal, a déclaré que l’appel du gouvernement devant la Cour suprême ne serait pas entendu avant octobre au plus tôt – après que le projet de loi sur la migration illégale devrait avoir été adopté par le Parlement.

« Nous ne sommes pas dans une situation réaliste », a-t-il ajouté, appelant le gouvernement à retirer le projet de loi et à « recommencer » s’il finit par gagner la bataille juridique.

Plusieurs pairs ont souligné des chiffres montrant que le mois dernier a vu le plus grand nombre de traversées de petits bateaux pour un mois de juin jamais enregistré, remettant en question l’affirmation du gouvernement selon laquelle ses plans sont «dissuasifs». Le total pour le premier semestre 2023 est toujours inférieur de 10% à celui de l’année dernière à la même époque.

Le plan d’asile du gouvernement britannique au Rwanda est illégal, selon la Cour d’appel

Lord Green, qui était l’un des fondateurs du groupe de campagne de droite Migration Watch UK, a déclaré: « Il semble que ce que le gouvernement a fait jusqu’à présent n’a eu aucun ou très peu d’effet. »

Son homologue conservateur, le vicomte Hailsham, a déclaré que même si le plan rwandais était mis en œuvre, « il ne sera pas possible d’expulser les migrants en nombre suffisant pour constituer un moyen de dissuasion efficace ».

Il a accusé le gouvernement d’élargir les pouvoirs de détention des migrants initialement prévus pour les personnes en cours d’expulsion imminente comme « une commodité administrative dans l’espoir qu’une perspective d’expulsion se présentera ».

« C’est un énorme élargissement des pouvoirs discrétionnaires du secrétaire d’État et je ne veux donner à aucun secrétaire d’État, et encore moins à l’actuel ministre de l’Intérieur ou à son prédécesseur, de tels pouvoirs supplémentaires », a-t-il ajouté.

Son homologue libéral démocrate, Lord German, a déclaré qu’il n’y avait « pas d’accords viables en place » pour expulser les demandeurs d’asile et a accusé les ministres de prévoir de les enfermer « dans le seul but de dissuader les autres ».

Il a proposé un amendement réussi qui obligerait le gouvernement à examiner les demandes d’asile des migrants par petits bateaux qui ne sont pas expulsés pendant six mois après avoir été jugés « inadmissibles » au Royaume-Uni.

Un autre amendement limiterait les expulsions de demandeurs d’asile LGBT+ vers des pays où ils pourraient être persécutés, tandis que les pairs ont également fortement soutenu les limites à la détention des enfants et des femmes enceintes.

Le projet de loi sur la migration illégale fait partie des efforts du gouvernement britannique pour dissuader les gens de traverser la Manche dans de petits bateaux (PENNSYLVANIE)

La baronne Lister, une collègue travailliste, a déclaré que le Parlement n’avait reçu que la « faible des justifications » pour les pouvoirs sans précédent, qui contredisent la politique conservatrice précédente.

Le Lord Bishop de Durham a déclaré à ses pairs qu’il s’agissait d’un « acte d’accusation accablant » selon lequel des amendements à la protection de l’enfance étaient nécessaires alors qu’ils ne proposaient que les « garanties les plus élémentaires ».

Le ministre du gouvernement, Lord Murray, a déclaré que les pouvoirs de détention du projet de loi étaient nécessaires pour effectuer les expulsions et que les plans « fonctionneraient rapidement et équitablement », mais n’abordaient pas directement les questions pratiques.

Il a affirmé que la détention d’enfants et de femmes enceintes « enverrait un message clair … qu’ils ne peuvent pas être exploités par des gangs de passeurs sur la fausse promesse de commencer une nouvelle vie au Royaume-Uni ».

Lord Murray a déclaré qu’il était juste de donner au ministre de l’Intérieur des pouvoirs sur les durées de détention, car le ministère de l’Intérieur serait « en possession de tous les faits pertinents ».

« Le gouvernement a l’intention d’expulser tous les entrants illégaux vers un pays tiers sûr », a-t-il ajouté, affirmant que la Cour d’appel avait jugé l’objectif « licite par principe ».

Les amendements, ainsi que d’autres soutenus par la Chambre des lords, seront renvoyés à la Chambre des communes pour examen par les députés.