Le gouvernement au jour le jour “ s’arrête ” alors que les ministres conservateurs se concentrent sur la course à la direction

La gouvernance au jour le jour s’est «arrêtée» tandis que les nouveaux ministres de Boris Johnson concentrent leur attention sur la course à la direction des conservateurs, ont averti les partis d’opposition.

Des tonnes de projets de loi visant à résoudre les problèmes sociaux ont été gelés en attendant le résultat de la course – tandis qu’une série de ministres du cabinet ont abandonné les sessions d’examen parlementaire pour se concentrer sur d’autres questions.

Même les offres pour le fonds de «nivellement» du gouvernement ont été retardées à la suite du limogeage du premier ministre du département, Michael Gove – un hold-up travailliste imputé aux conservateurs «chaos, distraction et auto-indulgence».

Cela survient alors que le pays est confronté à une crise croissante du coût de la vie, à une forte pression sur les services d’ambulance et à une vague de chaleur extrême la semaine prochaine.

Jeudi, Dominic Raab est devenu le dernier ministre du cabinet à annoncer qu’il n’assisterait pas à une session du comité pour l’interroger sur la déclaration des droits britannique prévue par le gouvernement.

Les députés de la commission mixte des droits de l’homme se sont dits “profondément préoccupés” par le fait que le secrétaire à la Justice ne répondrait pas aux questions sur “la législation la plus importante sur les droits de l’homme que ce pays ait connue depuis près d’un quart de siècle”.

Plus tôt cette semaine, la secrétaire d’État à l’Intérieur, Priti Patel, s’est retirée d’une autre séance d’examen minutieux où elle était susceptible d’être interrogée sur la politique phare du gouvernement en matière d’expulsion du Rwanda, citant les “récents changements de gouvernement”.

Mme Patel a également laissé le père d’une femme assassinée à Exeter en colère après avoir annulé une réunion prévue de longue date avec lui.

Tony Cox, dont la fille Lorraine, 32 ans, a disparu lors d’une soirée en août 2020, devait discuter de “graves manquements de la police” et du “manque d’action du gouvernement en général pour améliorer la sécurité des femmes” avec le ministre de l’Intérieur.

Mercredi, le secrétaire à la Santé Steve Barclay, qui a pris ses fonctions après la démission de son prédécesseur la semaine dernière, a également sauté une question urgente au Parlement concernant les pressions croissantes sur le service d’ambulance.

Wes Streeting, du Labour, a qualifié la non-présentation de “honte”, ajoutant : “Ce n’est même pas un gouvernement en place, encore moins au pouvoir”.

La porte-parole libérale démocrate pour la santé, Daisy Cooper, a déclaré jeudi qu’il était “tout simplement consternant que nous ayons entendu plus de ministres parler de la course à la direction du Parti conservateur que d’une véritable urgence nationale”.

«Nous n’avons pas entendu un coup d’œil du secrétaire d’État à la Santé sur les services d’ambulance, qui fonctionnent en marge de ce qui est sûr. Il est temps que les ministres conservateurs placent le pays au-dessus du parti, à compter d’aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

D’autres ministres n’excluent pas non plus d’annuler des comparutions. Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, doit comparaître la semaine prochaine devant le comité d’audit environnemental pour discuter des progrès accomplis dans la lutte contre l’urgence climatique. L’indépendant a contacté son département pour lui demander s’il serait présent et on lui a dit que bien qu’il soit toujours prévu d’y assister, les agendas ministériels “peuvent changer à la dernière minute”.

Les travaillistes ont également critiqué le gouvernement jeudi après qu’il soit apparu que le fonds phare de “nivellement” des ministres n’avait pas encore été ouvert aux appels d’offres – malgré la promesse qu’il fonctionnerait il y a six semaines.

Le secrétaire au nivellement Michael Gove a été limogé par Boris Johnson alors que le Premier ministre cherchait à s’accrocher au pouvoir la semaine dernière. Les communes ont préparé des offres pour la deuxième tranche du fonds de nivellement mais n’ont pas été en mesure de les soumettre en raison du dépassement du calendrier.

“Alors que les candidats à la direction des conservateurs défilent autour de Westminster en faisant de leur mieux des imitations de Margaret Thatcher, le gouvernement s’est arrêté”, a déclaré Lisa Nandy, secrétaire de nivellement fantôme du Labour.

« Pendant plus d’une décennie, les conservateurs ont dépouillé l’argent de nos communautés. Maintenant, ils s’attendent à ce que ces mêmes communautés attendent encore plus longtemps pour un remboursement partiel. Si seulement ils mettaient le même effort pour monter de niveau que pour essayer de faire avancer leur propre carrière.

« Nous ne pouvons plus nous permettre le chaos, la distraction et l’auto-indulgence de ce Parti conservateur. Nous avons besoin d’un nouveau départ avec un gouvernement travailliste qui tiendra ses promesses et qui correspondra à l’ambition que nous avons pour nous-mêmes et nos communautés.