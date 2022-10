Le gouvernement assiégé du Royaume-Uni regarde fixement un nouveau revirement économique

La Première ministre britannique Liz Truss a défendu son plan controversé visant à relancer la croissance économique par des réductions d’impôts, malgré les attentes mardi d’un deuxième revirement dommageable.

Après une descente humiliante sur la réduction de l’impôt sur le revenu pour les plus riches, Truss et le chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng étaient sur le point de présenter à la hâte une annonce majeure de plan budgétaire de réduction de la dette, ont rapporté le Financial Times et d’autres.

Son dévoilement aura lieu plus tard ce mois-ci plutôt que le 23 novembre et sera accompagné de prévisions indépendantes de l’Office de la responsabilité budgétaire (OBR) dans le but de calmer les marchés financiers fébriles, selon les rapports.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat du gouvernement, alors que Truss et Kwarteng se préparaient pour une autre journée difficile à la conférence annuelle des conservateurs au pouvoir dans la ville de Birmingham.

Mais Mel Stride, le président conservateur du puissant comité du Trésor à la Chambre des communes, a déclaré: “J’ai fait pression sur le chancelier très fort à ce sujet et à son crédit, il a écouté.”

Agir avant la prochaine réunion de fixation des taux de la Banque d’Angleterre le 3 novembre pourrait “réduire la pression à la hausse sur les taux d’intérêt au profit de millions de personnes dans tout le pays”, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si d’autres demi-tours étaient à venir, Truss a été évasif dans une interview avec la radio LBC diffusée mardi mais enregistrée lundi.

“Je suis déterminée à poursuivre ce programme de croissance”, a-t-elle déclaré, soulignant un autre élément du plan visant à limiter la flambée des factures énergétiques.

“C’est ce qui est important, mais il est également important que nous écoutions les gens et que nous emmenions le pays avec nous.”

Cependant, Truss a également refusé d’exclure des réductions de prestations alors que les Britanniques les plus pauvres sont aux prises avec la pire crise du coût de la vie depuis des générations.

Cela s’annonce comme la prochaine grande bataille avec les députés conservateurs dissidents, qui ont réussi à faire face à la réduction d’impôt prévue, dans le cadre d’un ensemble qui repose sur des milliards supplémentaires de nouveaux emprunts.

‘Avoir une emprise!’

La couverture médiatique de la volte-face de lundi a été accablante, de nombreux commentateurs affirmant que la crédibilité de Truss était déjà en lambeaux moins d’un mois depuis qu’elle a succédé à Boris Johnson.

Le journal Daily Mail, normalement une voix incisive en faveur de l’agenda de droite du nouveau leader, a titré son article principal : « Get a grip !

La couverture du discours terne de Kwarteng à la conférence des conservateurs lundi, qui a dû être rapidement réécrit après l’abandon du plan fiscal, était également accablante.

Le ton jovial du ministre des Finances, qu’il a renforcé lors d’une réception en soirée avec le groupe de réflexion Policy Exchange, a notamment été critiqué.

Les réactions du marché qui ont vu la livre s’effondrer à un plus bas historique face au dollar la semaine dernière ont été “hullabaloo”, a-t-il déclaré.

Policy Exchange, a-t-il également dit à ses hôtes rieurs, était “deux fois plus vieux que l’OBR – cela vous donne une autorité énorme”.