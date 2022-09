Le gouvernement argentin s’implique dans la pénurie d’autocollants de la Coupe du monde

Le gouvernement argentin s’est joint à la querelle entre les propriétaires de magasins et les fabricants locaux d’albums d’autocollants populaires mais rares de la Coupe du monde.

Les fans du jeu dans la nation sud-américaine ont eu du mal à trouver les autocollants à collectionner deux mois avant le coup d’envoi du tournoi au Qatar.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

– World Cup Stock Watch : l’Argentine en hausse devant le Qatar

Le département du commerce argentin a convoqué mardi une réunion avec des représentants de la société New Rita, qui détient les droits sur les produits du fabricant d’autocollants Panini dans le pays, et des membres du syndicat national des propriétaires de magasins.

“Nous avons ouvert un dialogue et engagé nos équipes juridiques et techniques à collaborer afin que nous puissions trouver des solutions”, a déclaré le département sur Twitter. Il n’énumère aucune mesure concrète.

Les propriétaires de magasins reprochent à l’entreprise la rareté des autocollants et affirment que cela entrave une tradition permettant aux supermarchés, aux stations-service et aux applications de vendre également les produits Panini. Ils se plaignent également que le prix officiel de 150 pesos (1 $) pour chaque paquet de cinq autocollants n’est pas respecté par les distributeurs locaux.

Les albums et les autocollants ont été mis en vente le 24 août mais ont rapidement disparu des magasins, ce que les fans ont initialement attribué à une stratégie marketing de l’entreprise. New Rita a nié cela et a promis de mettre fin rapidement à la pénurie.

Les porte-parole de la société n’ont fait aucun commentaire sur la réunion de mardi.

L’Argentine entamera le groupe C lors de la Coupe du monde contre l’Arabie saoudite le 22 novembre avant d’affronter le Mexique et la Pologne dans leur quête pour atteindre les huitièmes de finale au Qatar.